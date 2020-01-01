أخبار إنتر اليوم | ضربة ثلاثية في الميركاتو وتعقد جديد لصفقة لاوتارو

ما هو جديد النيراتزوري؟

رحيل إيكاردي الدائم ورفض ثنائي آرسنال وبرشلونة ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 30 مايو 2020.

لاكازيت يرفض إنتر

حسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن أليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال رفض الانضمام لصفوف إنتر الصيف المقبل.

المهاجم الفرنسي ارتبط اسمه بإنتر كأحد البدلاء المحتملين للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ورغم رغبته في الرحيل عن أرسنال إلا أن النيرازوري ليس ضمن اهتماماته.

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لونجليه لن يرحل

ارتبط اسم المدافع الفرنسي كليمون لونجليه بالانتقال لصفوف إنتر ميلان ويوفنتوس الصيف المقبل ضمن أحد صفقتي لاوتارو مارتينيز او ميراليم بيانيتش.

صحيفقة سبورت الكتالونية أكدت اليوم أن لونجليه يرغب في البقاء ضمن صفوف برشلونة وأن مدربه كيكي سيتين يراه ضمن أعمدة الفريق الأساسية في الفترة المقبلة وهو ما سيؤثر على صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز.

رحيل دائم لإيكاردي

خاص.. باريس يشتري إيكاردي بشرط من إنتر

إيمرسون غير مهتم بالرحيل عن تشيلسي

أكد وكيل إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي رغبة موكله في الاستمرار مع البلوز نافيًا اقترابه من الانتقال لصفوف إنتر ميلان أو أي نادي آخر.

اللاعب كان قد ارتبط اسمه بالانتقال للنيرازوري الصيف المقبل ضمن خطة أنطونيو كونتي لدعم خط الدفاع.

وكيل إيمرسون قال في تصريحات لموقع توتو يوفينتوس: "موكلي سعيد في تشيلسي وفي واحد من أكبر الدوريات في العالم، لم يحدث أي اتصال مع أي نادي. أعلم باهتمام يوفنتوس به عندما كان في روما ولكن الآن لا يوجد أي عروض، الله وحده يعلم إذا كان سيعود للدوري الإيطالي أم لا".

تحديد مصير سانشيز ويونج في إنتر

حسم بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادي إنتر، مصير الثنائي المعار من مانشستر يونايتد، أشلي يونج وأليكسيس سانشيز.

وأكد أوسيليو في تصريحات مع شبكة "سكاي" إيطاليا رغبته في الاحتفاظ بالثنائي، إلا أنّ موقف سانشيز أكثر صعوبة.

( التصريحات كاملة )

تعطل مفاوضات تمديد عقد موهبة إنتر

تعطلت مفاوضات تمديد عقد سيباستيانو إيسبوسيتو، لاعب إنتر، وذلك بسبب مطالبه المالية بزيادة الراتب إلى 800 ألف يورو سنويًا.

وبحسب "ترانسفير ماركت ويب" فإن عقد اللاعب ينتهي في 2022 وإنتر يرغب في تمديده حتى 2025 لكن اللاعب يماطل لأجل زيادة الراتب.