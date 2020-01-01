أخبار إنتر اليوم | ضحايا تمويل الميركاتو ومحاولات ضم سانشيز

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 27 من يوليو.

التفاوض مع مانشستر يونايتد لبقاء أليكسيس سانشيز والمزيد من البيع لتمويل الصفقات ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الـ 28 من يوليو.

بيريسيتش قد يجتمع مع مدربه المفضل

حسب إنتر نيوز، فإن إيفان بيريسيتش قد ينتقل من إنتر ميلان لتوتنهام الصيف المقبل ليجتمع مع جوزيه مورينيو.

مورينيو حاول ضم بيريسيتش من قبل في مانشستر يونايتد ولكنه لم ينجح في ذلك، من المتوقع أن يطلب إنتر 13 مليون جنيه إسترليني للاعب الكرواتي.

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إنتر يتفق مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر قد اتفق مع نظيره مانشستر يونايتد على بقاء اللاعب أليكسيس سانشيز خلال الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي ذكرت أن الأمر سيكلف إنتر ما بين الـ 10 والـ 15 مليون يورو.

تونالي يقترب من إنتر

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب ساندرو تونالي نجم بريشيا قد أصبح قريبًا من الانضمام لصفوف إنتر.

جاء هذا بعدما عرض إنتر مبلغ 35 مليون يورو مع بعض الإضافات التي سيتم دفعها على مدار أربع سنوات.

يان فيرتونخين يحرر نفسه من توتنهام

أعلن اللاعب البلجيكي يان فيرتونخين نجم فريق توتنهام عن انتهاء تعاقده مع فريقه الإنجليزي بنهاية الموسم الإنجليزي.

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جاء هذا عبر حسابه في منصة "تويتر"، وهو ما قد يفتح الباب أمامه للانضمام لصفوف إنتر، الذي ارتبط به كثيرًا في الفترة الأخيرة.

إنتر يتغلب على يوفنتوس في ضم نجم أيرلندا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي إنتر قد اقترب من ضم اللاعب كيفين زيفي لاعب فريق شامروك روفرز الأيرلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي قد تغلب على يوفنتوس بالفعل في الحصول على خدمات اللاعب.

إدارة إنتر جادة في صفقة ميسي رغم تصريحات كونتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن جدية نادي إنتر في محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سامبري إنتر" المقرب من النادي، والذي أكد أن خافيير زانيتي نائب رئيس النادي هو المكلف بالتفاوض مع ميسي.

بارتوميو يكشف توقف مفاوضات ضم لاوتارو

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي إنتر عن توقف المفاوضات مع نظيره إنتر من أجل ضم اللاعب لاوتارو مارتينيز.

وقال بارتوميو في حواره مع "موندو ديبورتيفو": "نعم لقد تحدثنا مع إنتر لفترة، لكن في الوقت الحالي كل المفاوضات قد توقفت في ذلك الشأن".

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