أخبار إنتر اليوم | صفقة ثنائية مع تشيلسي واختبار فيرونا

ما هو جديد النيراتزوري؟

الحديث عن صفقة ثنائية مع تشيلسي لدعم الصفوف واختبار صعب في ميدان فيرونا ضمن أخبار إنتر اليوم، 9 يوليو 2020.

صفقة ثنائية مع تشيلسي

تحدثت مصادر إعلامية أن إنتر عرض 22 مليون يورو على تشيلسي من أجل إيمرسون بالمييري، ولكن النادي الإنجليزي يطالب بثلاثين مليوناً.

إنتر مستعد لتلبية طلبات تشيلسي، ولكن في حال إدراج أيضاً أوليفييه جيرو ضمن الصفقة، اللاعب الذي حاول النيراتزوري ضمه في يناير الماضي ولكن مدد عقده.

المزيد من الفرق

زهانج يكتفي بالتلفاز

أكدت "كورييري" أن رئيس إنتر ستيفين زهانج ممنوع من مغادرة بلاده الصين بأمر من الحكومة بسبب القيود المفروضة بعد فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن الرئيس الشاب على تواصل دائم مع الإدارة ويعمل على الحصول على تصريح من أجل العودة إلى إيطاليا في أقرب وقت.

بريشيا يستغل ميلان للضغط على إنتر

"توتوسبورت" أوضحت أن ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، يستغل اهتمام ميلان بنجمه ساندرو تونالي من أجل إجبار إنتر على التحرك وحسم الصفقة.

إنتر يملك اتفاقاً مع اللاعب، ولكن لم يتوصل لصيغة بعد مع الرئيس، إذ يرفض الأخير عرض إنتر بالإعارة وإلزامية الشراء مقابل قرابة 35 مليون يورو.

تغييرات أمام فيرونا

أوضحت المصادر المقربة من إنتر أن لاوتارو مارتينيز سيجلس احتياطياً مساء الليلة أمام هيلاس فيرونا بالدوري، بينما سيعود ميلان شكرينيار أساسياً بعد انتهاء إيقافه.

وينتظر أن يشارك دييجو جودين أساسياً، واستمرار روبيرتو جاليارديني أساسياً أيضاً على حساب ماتياس فيتسينو في خط الوسط.