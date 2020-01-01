أخبار إنتر اليوم | شرط زهانج لكونتي واستعدادات شاختار

ما هو جديد النيراتزوري؟

عودة الرئيس ستيفن زهانج لحل مشكلة أنطونيو كونتي، والاستعدادات لنصف نهائي الدوري الأوروبي ضمن أخبار إنتر اليوم، 14 أغسطس 2020.

الاستعدادات تتوصل لموقعة شاختار

واصل إنتر تدريباته في ألمانيا استعداداً لموقعة نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام شاختار دونتسك الاثنين المقبل.

التدريبات أظهرت نية أنطونيو كونتي اعتماد نفس التشكيل الذي لعب أمام باير ليفركوزن وخيتافي دون إحداث تغييرات.

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وقالت وسائل الإعلام إن التغيير إذ حدث سيكون فقط على مستوى الأظهرة، وخصوصاً اليمين بالدفع بفيكتور موسيس على حساب دانيلو دامبروسيو.

زهانج يضع شرطاً وحيداً لاستمرار كونتي

ذكرت "لاجازيتا" أن ستيفن زهانج، رئيس إنتر، اجتمع بعد عودته إلى ميلانو مع مسوؤلي النادي من أجل مناقشة موقف أنطونيو كونتي بعد ثورته الأخيرة.

الرئيس يريد استمرار كونتي في منصبه، ولكن على شرط وحيد هو أن لا تتكرر مثل تلك الثورات الإعلامية والهجوم العلني على الإدارة.

صراع على موهبة الوسط

أفادت "كورييري" بأن لوسيين أجومي، لاعب خط الوسط الشاب، محط صراع من عدة أندية في السيري آ لضمه الموسم المقبل.

وضمت القائمة جنوى، وهو الأكثر جدية في مفاوضاته، وكذلك الثنائي بارما والصاعد حديثاً كروتوني، والجميع يبحث ضم الفرنسي على سبيل الإعارة.

لاعب أوكراني يدخل حيز الاهتمام

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن الظهير الأيسر لدينامو كييف فيتالو ميكولينكو تم عرضه على إنتر في الأيام الماضية عبر وكيله الإيطالي.

اللاعب الأوكراني الشاب يحظى بتقدير النيراتزوري، ولكن لا يتناسب مع المتطلبات الحالية للإدارة، والتي تريد لاعب صاحب خبرة.

موراتي: سونينج قادرة على ضم ميسي

أكد رئيس إنتر السابق ماسيمو موراتي مع "Quotidiano Sportivo" أن إدارة النادي الحالية بقيادة مجموعة سونينج تملك القدرات اللازمة لضم ليونيل ميسي.

وأشاد موراتي بالعمل الذي يقوم به أنطونيو كونتي في قيادة الفريق، والإضافة التي شكلها روميلو لوكاكو، كما عرج على هزيمة يوفنتوس الأوروبية وقال إن الخروج أمام ليون ليس مثل الخروج على يد بي إس جي.