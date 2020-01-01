أخبار إنتر اليوم | سيتي يطارد إريكسن وهروب كونتي

ما هو جديد النيراتزوري؟

اهتمام مانشستر سيتي بكريستيان إريكسن وإلغاء المؤتمر الصحفي لأنطونيو كونتي قبل لقاء سبيزيا ضمن أخبار إنتر اليوم، 19 ديسمبر 2020

تمديد عقد دي فريي

قال "توتو ميركاتو" إن إنتر وستيفان دي فريي توصلا لاتفاق نهائي بخصوص تمديد عقد المدافع الهولندي وتعديل راتبه.

وسيتقاضى اللاعب قرابة مليوني ونصف يورو موسمياً، وسيتم الإعلان عن التمديد في وقت قريب كما أشار وكيله مينو رايولا في تصريحات سابقة.

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تحديد موعد لقاء كوبا إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي عن مواعيد دور الستة عشر من كأس إيطاليا، والتي سيلعب فيها إنتر مع فيورنتينا بلقاء وحيد على ملعب "أرتيميو فرانكي".

وستقام المباراة في الثالثة عصراً بالثالث عشر من يونيو المقبل بمدينة فلورنسا.

كونتي يُلغي المؤتمر الصحفي

تناقلت عدة مصادر صحفية تقارير حول إلغاء أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، المؤتمر الصحفي للقاء سبيزيا المقرر غداً.

وأشارت المصادر إلى أن الإلغاء بسبب ضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام، وأن المدرب يتحدث بالفعل قبل وبعد كل لقاء.

يونج: البريميرليج مع فيرجسون أشبه بالحلم وشجعت آرسنال

كشف أشلي يونج، لاعب الفريق، مع "DAZN" عن أفضل لحظات مسيرته، وأشار إلى التتويج مع مانشستر يونايتد بلقب الدوري في الموسم الأخير لأليكس فيرجسون، والذي وصفه بالحلم.

وقال الإنجليزي إنه في صغره كان مشجعاً لآرسنال وأن لاعبه المفضل كان أيان رايت.

انفتاح على إعارة إريكسن

"كورييري" تحدثت أن إنتر قد يسمح برحيل كريستيان إريكسن في يناير على سبيل الإعارة كما فعل من قبل مع ماورو إيكاردي وإيفان بيريشيتش.

وقال التقرير إن مانشستر سيتي هو أحدث الأندية المهتمة بخدمات النجم الدنماركي، وأنه يلائم طريقة لعب بيب جوارديولا كثيراً.