أخبار إنتر اليوم | رفض لاوتارو لبرشلونة واهتمام ثلاثي بلاعب الوسط

ما هو جديد النيراتزوري؟

رفض لاوتارو لبرشلونة بسبب ميسي والاهتمام الثلاثي بضم بروزوفيتش ضمن أخبار إنتر اليوم، 31 أغسطس 2020.

لاوتارو يرفض برشلونة

ميسي يحرم برشلونة من التعاقد مع لاوتارو

منافسة ثلاثية على بوروزوفيتش

حسب موقع "90 min" فإن الثلاثي تشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يتنافسون على ضم مارسيلو بروزوفيتش الصيف الحالي.

ويسعى أنطونيو كونتي لبيع اللاعب الكرواتي لتوفير السيولة اللازمة لدعم منتصف ملعبه مع اهتمام بضم اثنين من نجولو كانتي وتانجاي ندومبيلي وأرتورو فيدال وتوماس بارتي.

المزيد من الفرق

اهتمام بثلاثي تشيلسي

أكدت توتو سبورت أن إنتر ميلان ما زال مهتمًا بضم ثلاثي تشيلسي نجولو كانتي وإيمرسون بالميري وأولفييه جيرو خلال سوق الانتقالات الحالي.

ويسعى كونتي لضم كانتي ليكون بديل لمارسيلو بروزوفيتش الذي يعد هدفًا لتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان حسب التقارير الصحفية.

ويطلب تشيلسي 30 مليون يورو للتخلي عن إيمرسون مع عرض إنتر لـ20 مليون فقط بينما قد يكون جيرو التعاقد الأسهل من تشيلسي في ظل وجود تيمو فيرنر وتامي أبراهام.

كولاروف لا يستبعد بالمييري

أوضحت "سكاي" أن انضمام كولاروف المتوقع سيكون لتدعيم الثلاثي الدفاعي بعد أن أجاد بهذا المركز مع روما بالنصف الثاني من الموسم.

وأضاف التقرير أن الفريق سيستمر في محاولة التعاقد مع إيمرسون بالمييري من صفوف تشيلسي من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر.

محاولات لضم فيدال مجاناً

"لاجازيتا" ذكرت أن إنتر يريد إتمام صفقة التعاقد مع أرتورو فيدال في أقرب وقت، وبنفس الطريقة التي ضم بها أليكسيس سانشيز، أي مجاناً.

برشلونة يطلب 15 مليونًا لبيع متوسط الميدان، ولكن إنتر يسعى لضمه دون دفع أية أموال كما فعل في تعاقده مع سانشيز من مانشستر يونايتد.

أنباء عن مفاوضات مع مهاجم طرابزون سبور

ذكر أحد الإعلاميين براديو "راي" أن إنتر قد حسم صفقة التعاقد مع أليكساندر سورلوث، مهاجم طرابزون سبور.

اللاعب النرويجي يلعب على سبيل الإعارة في تركيا من كريستال بالاس، وارتبط اسمه بلايبزيج ومانشستر سيتي.