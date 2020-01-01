أخبار إنتر اليوم | رحيل جودين وكاندريفا وغرامات الرابطة

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 21 من سبتمبر 2020.

توقيع فيدال على العقود وإنهاء الفحص الطبي، بالإضافة لرحيل جودين وكاندريفا بالإضافة للغرامات المفروضة على النادي ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 21 من سبتمبر 2020.

فيدال ينهي الكشف الطبي ويوقع على العقود

أنهى اللاعب أرتورو فيدال نجم برشلونة السابق الفحص الطبي في صفوف إنتر عصر اليوم الإثنين ووقع على عقود انضمامه لصفوف الفريق.

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العقد سيبقي على فيدال لمدة موسمين في صفوف إنتر يحصل بمقتضاه على ستة ملايين يورو في الموسم الواحد ويمكن تمديده لموسم آخر.

جودين يغادر لروما

غادر النجم الأوروجوياني دييجو جودين لاعب أتلتيكو مدريد السابق مدينة ميلانو للعاصمة الإيطالية روما استعدادًا للخضوع للفحص الطبي في نادي كالياري.

ومن المتوقع أن ينهي اللاعب كل تفاصيل انتقاله لكالياري خلال الساعات المقبلة على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعدها.

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كاندريفا على وشك المغادرة

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب أنتونيو كاندريفا أوشك على الرحيل عن صفوف إنتر في الساعات القليلة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، والتي أكدت أن رئيس سامبدوريا تواجد في مقر إنتر اليوم من أجل حسم الصفقة لصالحه مقابل مليوني ونصف مليون يورو.

رابطة الدوري الإيطالي تغرم إنتر

قررت رابطة الدوري الإيطالي تغريم رئيس إنتر ستيفين زهانج حوالي ثمانية ألاف يورو بسبب تصريحاته عن رئيس الرابطة.

وتم تغريم النادي ثمانية آلاف يورو إضافية لتصريحات سابقة من زهانج ضد دال بينو وقت تنسيق جدول الدوري أثناء أزمة كورونا.