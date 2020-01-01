أخبار إنتر اليوم | خطر الغياب عن دوري الأبطال وتجديد عقود الإيطاليين

ما هو جديد النيراتزوري؟

الحديث عن إقامة مباريات تصفيات لتحديد المتأهلين لدوري الأبطال بالدوري الإيطالي ، وتجديد عقود مجموعة من لاعبي الفريق ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 22 مايو 2020.

مورينيو يستعيد الذكريات

أعاد جوزيه مورينيو، مدرب إنتر السابق، عجلة الزمن للوراء وتحدث مع "لاجازيتا" في حوار مطول عن موسم الثلاثية، ومباراة برشلونة الشهيرة بدوري أبطال أوروبا. المزيد هنا.

إنتر مهدد بفقدان مقعد الأبطال

أوضحت "لا ريبوبليكا" أن الاتحاد الإيطالي فكر في فرضية إنهاء الدوري على شكل لقاءات تصفيات لتحديد البطل، والمتأهلين أوروبياً، والهابطين للدرجة الثانية.

وذكر التقرير أن في تلك الحالة، ورغم احتلال إنتر المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن القمة وامتلاكه مباراة مؤجلة، سيكون عليه مقابلة نابولي صاحب الترتيب السادس لضمان مقعده الأوروبي والاستمرار في المنافسة على اللقب.

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تجديد عقود الإيطاليين

أفاد "إف سي إنتر نيوز" أن النادي في مفاوضات متقدمة مع لاعبيه دانيلو دامبروسيو وأنطونيو كاندريفا من أجل تمديد عقد الإيطاليين.

وسيتحصل دامبروسيو على زيادة في الراتب ليصل إلى 2.2 مليون يورو موسمياً حتى 2022، وكاندريفا على مليوني ونصف مليون يورو حتى نفس العام.

تقدم بخصوص الملعب الجديد

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر وميلان يشعران بتفاؤل بخصوص آخر المقترحات التي تخص خطتهما للملعب الجديد في ميلانو، ليكون بديلاً للحالي "سان سيرو".

وأفادت التقارير أن البلدية الخاصة بالمدينة تملك تفاؤلاً حذراً، ولكن كمبديء توافق على الخطة الموضوعة من قبل الناديين ومنفتحة على المزيد من المفاوضات بخصوصها.