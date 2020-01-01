أخبار إنتر اليوم | خطة سوق الانتقالات وأزمة سانشيز

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الـ 14 من يوليو.

خطة كونتي لسوق الانتقالات وأزمة أليكسيس سانشيز ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الـ15 من يوليو.

خطة كونتي للانتقالات

حسب كورييري ديلو سبورت، فإن الإيطالي أنطونيو كونتي يفضل الإبقاء على لاوتارو مارتينيز الموسم المقبل رغم رغبة برشلونة الواضحة في التعاقد معه.

كونتي طلب أيضًَا بيع المدافع ميلان شكرينيار والذي هو محل اهتمام قطبي مانشستر يونايتد إلى جانب التعاقد مع أرتورو فيدال أو نجولو كانتي في وسط الملعب.

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إنتر يفكر في بيع إريكسن

أكدت كورييري ديلا سيرا أن إنتر ميلان يفكر في بيع لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن الصيف المقبل بمبلغ يصل إلى 20 مليون يورو.

إريكسن لم يتمكن من الاندماج مع أسلوب أنطونيو كونتي حتى الآن مع راتب 9 ملايين يورو مع الإضافات ليكون أعلى راتب في الفريق وهو ما يزيد من احتمالات بيعه.

موقف سانشيز معلق

حسب ديلي ميل، فإن موقف الشيلي أليكسيس سانشيز ما زال معلقًا بين العودة لمانشستر يونايتد أو الاستمرار مع إنتر ميلان.

وينتهي عقد سانشيز مع إنتر بنهاية بطولة الدوري الممتاز ويسعى مانشستر يونايتد لبيعه ولكن عائق الراتب يمنع ذلك.

سانشيز يبدو سعيدًا في إنتر ميلان يرغب في الاستمرار ولكن النادي لن يستطيع دفع راتبه الكبير وهو نفس السبب الذي يجعل مانشستر يريد التخلص منه.

مشروع كونتي

تحدث الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان عن مستقبله بعد الانتصار الأخير على تورينو.

وقال كونتي في تصريحات لسكاي سبورت: "لقد جئت هنا بعقد لمدة ثلاث سنوات هدفه أن أُعيد إنتر للمكانة التي يستحقونها، هذا لابد أن يستغرق بعض الوقت وأنا مؤمن بقدرتنا على فعل ذلك ولديّ حماس كبير".

المدير الفني الإيطالي أضاف: "بدأت مشروع لثلاث سنوات وإذا أرادوا التجديد بعد ذلك سأكون سعيدًا بالطبع ولكن أمامي طريق طويل الآن. إذا كان الجميع سعيد بما أقوم به -وأعتقد أن هذا هو الحال الآن- فسأستمر في منصبي، إذا لم يكونوا سعداء فلن أتردد في الرحيل".

برشلونة يعود لمفاوضات لاوتارو

حسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة عاد للتفاوض مع إنتر بأكثر من طريقة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الصيف المقبل بعد انتهاء فترة السماح بالشرط الجزائي والذي كان مقدرًا بـ111 مليون يورو.

برشلونة على إنتر الحصول على اثنين من إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي مع مبلغ من المال لم تُفصح عنه الصحيفة، أو انتقال الظهير فيربو مع 70 مليون يورو.

موندو أشارت إلى أن إنتر قد يفضل العرض الثاني في ظل حاجته لظهير أيسر جديد الموسم المقبل.

تشيلسي قد يتخلى عن كانتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر يسعى للحصول على خدمات اللاعب نجولو كانتي نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي لا يمانع دفع راتب اللاعب، الذي قد يغادر تشيلسي بنهاية الموسم.

ديلي ميل أشارت اليوم إلى أن تشيلسي قد يدرس العرض المقدم من إنتر لتوفير بعض الأموال من أجل تدعيم الفريق ولكن العائق سيكون الراتب الذي يتقاضاه كانتي والمقدر بـ290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

قطبا مانشستر يترقبان موقف شكرينيار

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان قد يسمح لمدافعه ميلان شكرينيار بالرحيل عن صفوف الفريق الصيف المقبل.

اهتمام مانشستر يونايتد وسيتي بضم ابن الـ25 عامًا لن يكون جديدًا مع أخبار ارتباطهم باللاعب منذ الصيف الماضي، حيث من المتوقع ألا يوافق إنتر على أي عرض بأقل من 54 مليون جنيه استرليني.