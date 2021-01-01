أخبار إنتر اليوم | حقيقة تغيير الاسم، ورفض تام لرحيل المهاجم الشاب!

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الثلاثاء الموافق الـ 19 من شهر يناير 2021.

تغيير الشعار وحقيقة تغيير الاسم، بالإضافة لرفض رحيل بينامونتي والبحث عن عروض لإيكسن ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الثلاثاء الموافق الـ 19 من شهر يناير 2021.

إنتر يغير شعاره قريبًا!

تُخطط إدارة إنتر إلى خطوات مهمة تسويقيًا في الفترة المقبلة لجني المزيد من الأموال، يتصدرها تغيير اسم النادي وشعاره.

وكانت شائعات قد ظهرت عن تغيير آخر في ملكية إنتر في الأيام الأخيرة، ويبدو أن الإدارة المالكة حاليًا تود أن تجعل النادي أكثر قابلية للتسويق.

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المدير التنفيذي لإنتر يكشف حقيقة تغيير الاسم

أكد أليساندرو أنتونيلو المدير التنفيذي لإنتر أن مشروع الفريق للتطوير لا يتضمن تغيير اسم النادي بل شعاره فقط.

وقال أنتونيلو: "الإنتر لن يغير اسمه، نعمل على مشروع تسويقي منذ أكثر من عام والتغيير سيكون للشعار فقط، ليكون علامة تجارية بسيطة".

وسيكون تغيير الاسم مقتصر على العلامة التجارية للنادي، دون المساس باسم فريق إنتر ميلان لكرة القدم المعروف به منذ سنوات، حيث سيكتب على العلامة إنتر ميلانو.

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إدارة إنتر ترفض رحيل بينامونتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يرفض بشكل قاطع رحيل لاعبه الشاب أندريا بينامونتي في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن الفريق يرفض كل العروض التي تأتي للاعبه سواء رحيل نهائي أو إعارة.

إنتر ينتظر العروض من أجل إريكسن

كشف جيانلوكا دي مارزيو، صحفي الانتقالات الشهير عن رغبة إنتر في التخلص من لاعبه كريستيان إريكسن قريبًا.

وينتظر النادي في الوقت الحالي الحصول على عروض مناسبة من فرق الدوري الإنجليزي سعيًا للتخلي عن خدمات اللاعب.