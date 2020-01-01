أخبار إنتر اليوم | ثاني صفقات الصيف واحتمالية ضم لاعب جديد من مانشستر يونايتد

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم اليوم 12 أغسطس.

احتمالية غياب سانشيز عن نصف النهائي ومحاولة ضم لاعب جديد من مانشستر يونايتد ضمن أهم أخبار إنتر اليوم 12 أغسطس.

لاعب جديد من مانشستر يونايتد

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن إنتر ميلان سيحاول ضم الإنجليزي كريس سمولينج الصيف الحالي من مانشستر يونايتد.

سمولينج قدم مستوى مميز مع روما ولكن الذئاب لم ينجحوا في الوصول لاتفاق مع مانشستر يونايتد الذي يطلب 20 مليون يورو للتخلي عن مدافعه الإنجليزي.

المزيد من الفرق

إنتر كان قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين من مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة وهم أليكسيس سانشيز وأشلي يونج وروميلو لوكاكو.

احتمالية غياب سانشيز تتزايد

تعرض اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز للإصابة في معصمه خلال مواجهة باير ليفركوزن في ربع نهائي الدوري الأوروبي بحسب ما أكد إنتر عقب المباراة.

لاجازيتا ديلو سبورت أشارت اليوم لاحتمالية كبيرة لغياب سانشيز عن نصف النهائي بسبب عدم تعافيه من الإصابة حتى الآن.

تونالي يقترب

أكد سبورت ميديا ست أن إنتر ميلان اقترب بشدة من حسم صفقة ساندرو تونالي لاعب بريشيا متفوقًا على ميلان.

بريشيا يطلب 45 مليون يورو للتخلي عن لاعبه وهو ما لا يستطيع ميلان دفعه ولكنه في نفس الوقت مناسبًا لإنتر ميلان الذي سيحاول إقحام لاعب أو اثنين في الصفقة لتخفيض التكلفة.

يُذكر أن توتو يوفنتوس كانت قد أكدت انسحاب يوفنتوس من الصفقة خلال اليومين الماضيين.

إنتر يريد مهاجم ساسوولو ويحدد قيمته

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي إنتر في ضم اللاعب جيانلوكا سكاماتشا من صفوف فريق ساسوولو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويطلب النادي الحصول على 15 مليون يورو، بينما يسعى إنتر لضم اللاعب مقابل 10 مليون بالإضافة للاعبه لورينزو بيرولا.