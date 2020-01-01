أخبار إنتر اليوم | تهديدات إريكسن وتزايد إصابات كورونا

ما هو جديد الأفاعي؟

تهديدات كريستيان إريكسن بخصوص وضعيته كاحتياطي، وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا ضم صفوف الفريق ضمن أخبار إنتر اليوم، 9 أكتوبر 2020.

إريكسن يبدي عدم رضاه عن وضعه

عبر كريستيان إريكسن، نجم الفريق، عن عدم رضاه من عدم المشاركة أساسياً في المباريات الماضية وسعيه لفرض نفسه على التشكيل.

وقال الدنماركي من معسكر منتخب بلاده: "الأكيد هو أنني لا أريد أن أقضي الخريف بأكمله على مقاعد البدلاء، ليس هذا هو هدفي، الانتقالات؟ لم أتحدث مع وكيلي وتعودت على تلك الأحاديث من الصحافة".

المزيد من الفرق

وأضاف: "أتمنى على الأقل أن لا يكون هذا هو تفكير النادي والمدرب، وصلت في ظروف فيروس كورونا وأجد نفسي في وضع أعيشه للمرة الأولى".

وختم: "التفكير والطموحات من الجمهور هي أن أكون حاسماً في كل لقاء ولست كذلك، ولهذا أنظر للأمر بوضعية مخالفة الآن".

تزايد حالات كورونا في صفوف الفريق

أعلن إنتر عن ثلاث إصابات جديدة في صفوف فريقه بفيروس كورونا لتنضم للثنائي ميلان شكرينيار وأليساندرو باستوني.

وذكر النادي أن رادجا ناينجولان، يونيت رادو، وروبرتو جاليارديني انضموا لقائمة المصابين بالفيروس الوبائي وتأكيد غيابهم عن الديربي مع ميلان.

إصابات أيضاً في ميلان

"كورييري" أوضحت أن ميلان اكتشف إصابة جديدة في صفوفه للمدافع ماتيا جابيا أثناء تواجده مع منتخب إيطاليا تحت 21 عاماً.

جابيا ينضم للثنائي ليو دوارتي وزلاتان إبراهيموفيتش الذان لم يتعافا بعد من الفيروس ومستمران في حالة العزل المنزلي.

كولاروف يقود صربيا لنهائي الملحق

حققت صربيا انتصاراً صعباً على النرويج مساء الخميس بنتيجة هدفين مقابل واحد بعد التمديد لأوقات إضافية، لتصعد لنهائي ملحق A المؤهل ليورو 2021.

وشارك لاعب إنتر أليكساندر كولاروف أساسياً طوال 120 دقيقة بمركز قلب الدفاع بثلاثي خلفي كما اعتاد مؤخراً