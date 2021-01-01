أخبار إنتر اليوم | تغيير الشعار ومصير إريكسن

ما هو جديد النيراتزوري؟

تغيير شعار النيراتزوري وسط مفاوضات بيع النادي ومصير كريستيان إريكسن ضمن أخبار إنتر اليوم، 17 يناير 2021.

تغيير شعار النادي

"لا ريبوبليكا" ذكرت، وكذلك "توتوسبورت"، أن رغم المفاوضات الدائرة بين ملاك النادي "سونينج" وشركة "BC Partners"، ولكن سونينج تعمل على تغيير شعار الفريق.

الشعار الجديد بحسب التقرير قد يتم الإعلان عنه في مارس المقبل، كما قد يتبع ذلك تغيير مسمى مقر تدريبات الفريق من "سونينج" لتسمية جديدة.

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"ريبوبليكا" أيضاً قالت إن مجموعة "BC Partners" ليست الوحيدة المهتمة بشراء إنتر، ولكن عدة مجموعات استثمارية أخرى.

وأضاف التقرير أن "سونينج" تقيم إنتر في حدود 900 مليون يورو، بينما تعرض المجموعة 750 مليوناً، وفي حال عدم التوصل لاتفاق قد يتم التفاوض مع مستثمر آخر.

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إريكسن بين البقاء والبريميرليج

ذكرت "سكاي" أن إنتر أصبح منفتحاً على فرضية إعارة كريستيان إريكسن لأحد الأندية الإنجليزية من أجل تسويق اللاعب ورفع قيمته السوقية.

وأضاف التقرير أن أنطونيو كونتي، المدير الفني، تحدث مع اللاعب وطالبه بالبقاء والتأقلم مع المركز الجديد كصانع ألعاب متأخر.