أخبار إنتر اليوم | تأخر توتنهام في صفقة شكرينيار والبحث عن البديل مستمر

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الـ 29 من سبتمبر 2020.

تطورات صفقة شكرينيار والتنافس مع وست هام ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الـ 29 من سبتمبر 2020.

تأخر توتنهام في عرض شكرينيار

حسب ديلي ميل، فإن توتنهام سينتظر قبل تقديم عرض جديد لضم المدافع ميلان شكرينيار في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

توتنهام سينتظر حتى بيع خوان فويث الذي يرغب سبيرز في الحصول على 10 ملايين يورو للتخلي عنه في ظل اهتمام فولهام بالتعاقد معه.

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من المنتظر أن يقدم توتنهام عرضًا جديدًا مقابل 41 مليون جنيه إسترليني مع 87 ألف إسترليني كراتب أسبوعي.

وست هام ينافس إنتر على مدافع نابولي

حسب سبورت إيطاليا، فإن وست هام دخل على خط التعاقد مع نيكولا ماكسيموفيتش مدافع نابولي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

ديفيد مويس حاول التعاقد مع أكثر من مدافع خلال سوق الانتقالات على رأسهم جيمس تاركوفسكي ولكن دون جدوى بينما سيرغب إنتر في إيجاد بديل لميلان شكرينيار المرشح للانتقال لتوتنهام.

لم يقدم أياً من الناديين عرضًا لضم اللاعب ولكن من المتوقع أن تبدأ المنافسة في الأيام القليلة القادمة.

تفاصيل عرض سمولينج

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تفاصيل عرض إنتر لضم اللاعب كريس سمولينج من مانشستر يونايتد في السوق الصيفي الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن إنتر يريد ضم اللاعب لفترة إعارة بوجود بند يسمح لهم بالشراء في نهايتها.

كونتي يقترب من حلمه

كشفت صحيفة "إل جورنالي" أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر يريد ضم نجولو كانتي من صفوف تشيلسي بنفس القدر الذي كان يسعى فيه لضم لوكاكو في الصيف الماضي من مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة سونينج قد منحت إدارة إنتر الضوء الأخضر من أجل ضم اللاعب وإرضاء المدرب أنطونيو كونتي.

رانوكيا يوافق على عرض جنوى وإنتر يعيد التفكير

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم على موافقة اللاعب أندريا رانوكيا على عرض نادي جنوى لضمه في الصيف الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن إنتر بدأ يعيد تفكير في مستقبل اللاعب بالوقت الحالي، ويفكر في الإبقاء عليه.