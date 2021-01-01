أخبار إنتر اليوم | بيان الإدارة وصبر باريس

ما هو جديد النيراتزوري؟

رد النادي على شائعات بيعه وميركاتو يناير ضمن أخبار إنتر اليوم، 3 يناير 2021.

إدارة إنتر تنفي بيعه

ردت إدارة إنتر في بيان رسمي على التقارير التي تحدثت السبت في "كورييري" عن تفكيرها في عرض النادي للبيع.

وأكد البيان الصادر على لسان رئيس النادي ستيفن زهانج أن الإدارة الصينية لا تفكر بتاتاً في بيع النادي وأن لا صحة لتلك الشائعات.

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المستثمر المزعوم هو الآخر ينفي

نفت شركة "Rothschild" التي قالت "كورييري" إنها طُلب منها العمل على بيع إنتر أن يكون لها علاقة بالأمر.

وقالت الشركة في رسالة إلى الجريدة إن لا صحة لما نقلته الجريدة على الإطلاق في عددها السبت.

الجريدة زعمت أن رغم النفي من النادي والشركة، فإن إنتر بعد تعمل إدارته على تقليص ديونها والسعي لبيع حصص من النادي مستقبلاً.

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إنتر ينتظر باريس سان جيرمان بخصوص إريكسن وباريديس

أوضح موقع "إف سي إنتر نيوز" أن ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب بي إس جي الجديد، قد قرر تقييم تشكيلته قبل التحرك في الميركاتو.

وأفاد التقرير أن المدرب الأرجنتيني لا يريد التخلي عن مواطنه لياندرو باريديس، ولكن التقرير أشار إلى أن إنتر مستعد لانتظار موقف باريس لرغبته في تبادل كريستيان إريكسن مع باريديس.

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