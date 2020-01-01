أخبار إنتر اليوم | صراع صيفي ساخن مع يوفنتوس

ما هو جديد النيراتزوري؟

صراع الميركاتو مع يوفنتوس على نفس الأهداف والاستعدادات لمباراة بولونيا في الدوري ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 4 يوليو 2020.

يوفنتوس يزاحم على دجيكو

كشفت "توتوسبورت" أن يوفنتوس دخل هو الآخر سباق التعاقد مع نجم روما إيدين دجيكو لدعم هجومه خلال ميركاتو الصيف.

اللاعب بالنسبة ليوفي هو بديل لصفقة أركاديوش ميليك، ولكن إنتر كان السباق بالاهتمام به منذ الصيف الماضي، وإن جدد البوسني عقده مع روما.

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وصراع آخر على إيمرسون

أيضاً "توتوسبورت" تحدثت عن اهتمام يوفنتوس بإيمرسون بالمييري، ظهير تشيلسي، وإن كانت الأفضلية حالية للنيراتزوري.

ودخل مسؤولو إنتر في مفاوضات مع تشيلسي بحسب الصحيفة، وأبدت إدارة الأخير استعداد لتخفيض قيمته البالغة 30 مليون يورو.

إنتر يعود من أجل جيرو

ونبقى مع "توتوسبورت" والتي ذكرت أن إنتر قد يعود من أجل أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، رغم تمديد عقده في يناير الماضي مع البلوز.

اللاعب الفرنسي كان على وشك الانتقال للنيراتزوري في ميركاتو الشتاء، ولكن فضل البقاء، ولكن الآن بعد انضمام تيمو فيرنر قد يعود متاحاً.

وذكر التقرير أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، يفضل ضم دجيكو على جيرو، ولكن الأخير يبقى حلاً مقنعاً لإكمال رباعي الهجوم.

إنتر يكمل الاستعدادات لبولونيا

كشفت "كورييري" عن الملامح الأولية لتشكيل إنتر أمام بولونيا مساء الأحد لحساب الدوري، والذي سيشهد عودة كريستيان إريكسن أساسياً.

ويبقى الصراع في الهجوم مشتعلاً ما بين المتألق مؤخراً أليكسيس سانشيز، والثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، وإن تميل الكفة لهما للبداية في التشكيل الأساسي.