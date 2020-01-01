أخبار إنتر اليوم | إنهاء آمال برشلونة في ضم لاوتارو

ما هو جديد النيراتزوري؟

الحفاظ على ستيفانو سينسي ورفض رحيل لاوتارو يتصدران أخبار إنتر صباح يوم 11 أبريل 2020.

منافسة على ميرتينز

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر لن يجد مهمة الحصول على درايس ميرتينز مهاجم نابولي سهلة الصيف المقبل.

بعيدًا عن رغبة نابولي في الحفاظ على اللاعب، فإن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال ضمن المهتمين بضم ميرتينز الذي تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في اللعب في البريميرليج.

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الحفاظ على سينسي

أكدت صحيفة سكاي سبورت أن إنتر ميلان قرر الإبقاء على لاعبه ستيفانو سينسي بشكل دائم في الفريق.

ويلعب سينسي معارًا هذا الموسم من صفوف ساسوولو ولكن إنتر سيفعل بند الشراء مقابل 20 مليون يورو بعد أن أصبح اللاعب محط أنظار نادي برشلونة حسب التقارير الصحفية.

جوتزه على الرادار

حسب صحيفة توتو سبورت، فإن ماريو جوتزه لاعب بوروسيا دورتموند أصبح ضمن المرشحين للتواجد في إنتر ميلان الموسم المقبل.

اللاعب الذي قرر الرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم يبدو هدفًا أيضًا للقطب الآخر في مدينة ميلانو.

هل يرحل مارتينيز؟



تحدث خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان عن احتمالات رحيل مهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز لبرشلونة.

زانيتي قال في تصريحات لـ"ESPN": "لاوتارو تطور كثيرًا هذا الموسم والشكر في ذلك لأنطونيو كونتي إنه واحد من أفضل المهاجمين الآن».

وعن الرحيل لبرشلونة، قال زانيتي: "أرى مستقبله في إنتر وهو سعيد معنا هنا".

فرصة عودة إيكاردي

وقال خافيير زانيتي عن فرص عودة إيكاردي: "لا أعلم حتى الآن، لم نتطرق للحديث في هذا الأمر، في هذا الوقت الذي نعيشه فالهدف الأول هو الحفاظ على صحتنا ثم سنناقش مثل هذه الأمور فيما بعد".