أخبار إنتر اليوم | تعقد صفقة لاوتارو وبدائل جودين

ما هو جديد النيراتزوري؟

تعقد صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز لبرشلونة وبدائل محتملة لجودين في أبرز أخبار إنتر لصباح 18 أبريل 2020

تعقد صفقة لاوتارو

لن يختلف أحد على رغبة برشلونة في الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز ولا على أمينة إنتر في التمسك به.

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صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت رغبة لاوتارو في الانتقال لبرشلونة لكن الفريق الكتالوني لن يستطيع دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ111 مليون يورو.

على الجانب الآخر، أشارت لاجازيتا ديلو سبورت لأن إنتر لن يقبل إلا بدفع قيمة الشرط الجزائي أو الحصول على أنطوان جريزمان في المقابل رافضًا كل اللاعبين الذين قدمهم برشلونة.

كونتي يرفض التفريط في الثلاثي الدفاعي

أكدت لاجازيتنا ديلو سبورت أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان رفض نهائيًا التفريط في ثلاثي الفريق شكرينيار ودي فراي وباستوني إلى جانب الحارس سمير هاندانوفيتش.

ويرى كونتي في الحارس والمدافعين حجر الأساس لتقوية خط دفاعه مع احتمالية التعديم باسم أو اثنين الصيف المقبل.

بدائل جودين

ازداد الحديث في الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيل دييجو جودين الصيف المقبل مع وجود عروض من مانشستر يونايتد وتوتنهام وفالنسيا.

لاجازيتا ديلو سبورت أشارت أن الثنائي يان فيرتونخين وماراش كومبالا هما أقرب المرشحين لخلافة جودين.

صداقة لوكاكو مع فيرتونخين قد تحسم انضمام البلجيكي لإنتر بطريقة أسهل من كومالا الذي لن يقل سعره عن 20 مليون يورو.

فيرنر بديل لاوتارو

أوضحت "لاجازيتا" أن تيمو فيرنر أصبح هو المرشح الأول لتعويض لاوتارو مارتينيز حال انتقال الدولي الأرجنتيني لبرشلونة هذا الصيف.

الصحيفة أفادت بوجود اهتمام من النادي الإيطالي بالدولي الألماني منذ مدة، ولكن قد يصبح اهتماماً قوياً حال رحيل مهاجم الفريق الحالي.

القائمة ضمن أيضاً لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، وأنتونيو مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، والذي حاول الفريق ضمه في الماضي.

عقد جديد للاوتارو؟

بحسب "كوريري"، ففي حالة قرر لاوتارو البقاء، فسيقوم إنتر بتمديد عقده ورفع راتبه الحالي ليصبح من الصفوة في أوروبا، وليس فقط إيطاليا.

الصحيفة ذكرت أن راتب اللاعب على الأقل سيكون خمسة ملايين موسمياً، وسيتم تمديد عقده لعدد أطول من السنوات.

الماتريكس يسترجع الذكريات

تحدث نجم النيراتزوري السابق ماركو ماتيراتسي عن عدد من الذكريات القديمة فيما يخص موسم الثلاثية، وعلاقته مع ماريو بالوتيلي، ورأيه في مدرب الفريق أنطونيو كونتي، التفاصيل هنا.