أخبار إنتر اليوم | انقسام في غرفة الملابس وانخفاص سغر لاوتارو

ما هو جديد النيراتزوري؟

انقسام بين كونتي واللاعبين وتغير سعر لاوتارو ضمن أخبار إنتر اليوم، 11 يوليو 2020.

سعر لاوتارو

انخفاض سعر لاوتارو يؤكد اقترابه من برشلونة

كونتي وتصريحات نارية

خرج أنطونيو كونتي بتصريحات نارية في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تعادل إنتر مع فيرونا 2-2 لحساب الدوري الإيطالي الخميس.

كونتي قال إنه يرفض ذكر ما الأمر غير الصحيح في صفوف فريقه علناً وإلا سيذبحه الإعلام غداً على حد تعبيره، كما كشف أن بنهاية الموسم سيجتمع مع الإدارة لتحديد موقفه.

المزيد من الفرق

وذكر المدرب أنه له تقييمه والإدارة لها الخاص بها وعلى ذلك الأساس سيتم تحديد المسار الذي سيسلكه كلاً منهما، مشيراً أنه يشعر بالهدوء ولكن الأخطاء الكثيرة يجب حلها مستقبلاً.

"QSVS" والصحفي المقرب من يوفنتوس مومبلانو الذي يعمل بها قال إن هناك مشاكل بين كونتي وإدارة إنتر قد تتسبب برحيله بحلول نهاية الموسم.

انقسام بين كونتي واللاعبين

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن الأزمة بين أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ولاعبيه ازدادت بعد التعادل مع فيرونا.

الصحيفة أكدت ان أكثر من لاعب في الفريق يشعرون بفقدان الثقة من مدربهم في الفريق وأنهم لن يكونوا ضمن المشروع المستقبلي.

إدارة إنتر لا تفكر في الاستغناء عن أنطونيو كونتي الذي طالب برحيل أكثر من لاعب مما يعني أن سوق انتقالات النيرازوري سيشهد حركة كبيرة سواء في البيع أو الشراء.

إصابة لوكاكو

أوضحت "لاجازيتا" أن روميلو لوكاكو غادر اللقاء بالأمس بعد شعوره بمتاعب في الظهر والفخذ، وأن هناك تخوف من تعرضه للإصابة وغيابه بالمباريات القادمة.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيخضع للفحوصات اليوم وعلى إثرها سيتحدد مدى جاهزيته للقاءات القادمة ومدى فداحة الإصابة.

راعي جديد للقميص

أوضحت "توتوسبورت" أن تم التعاقد مع راعي جديد هو شركة أسترالية ستدفع قرابة 10 مليون يورو من أجل وضع علامتها التجارية على القمصان.

وسيكون مكان الإعلان على ذراع القميص، لتستمر شركة "بيريلي" في صدره كراعي أساسي للنيراتزوري.

كاندريفا يجدد عقده

أكدت "لاجازيتا" أن مسألة تمديد عقد أنطونيو كاندريفا حتى 2022 أصبحت منتهية، وذلك رغم التعاقد مع أشرف حكيمي من الموسم المقبل.

كاندريفا كان أحد أبرز الأسماء في التعادل المخيب أمام فيرونا بعد أن سجل الهدف الأول وتسبب في الثاني الذي أتى بالخطأ من لاعب الخصم.

شكرينيار معرض للرحيل

"لاجازيتا" أيضاً أوضحت أن مصير ميلان شكرينيار مع إنتر أصبح غير مضموناً في ظل تذبذب مستواه الموسم الحالي وفشله في تقديم مستوى ثابت.

المدافع السلوفاكي يحظى بإعجاب العديد من الأندية الكبرى حول أوروبا، وجدد عقده الموسم الماضي مع النيراتزوري.