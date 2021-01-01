أخبار إنتر اليوم | الجمهور يشتري النادي وجدل إيكاردي

ما هو جديد النيراتزوري؟

الجمهور يحاول الحصول على حصة في النادي وجدل من جديد بسبب ماورو إيكاردي ضمن أخبار إنتر اليوم، 21 يناير 2021.

جمهور إنتر يحاول شراء حصة

أوضحت "لا ريبوبليكا" أن مجموعة "Interspac" التي تضم مجموعة من أشهر مشجعي الفريق تريد شراء حصة من أسهم النادي.

وتريد المجموعة أن يمتلك الجمهور حصة في ملكية ناديه كما هو الحال في ريال مدريد وبايرن ميونخ، وطالبت المالك السابق ماسيمو موراتي بالمشاركة.

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موراتي وصف الأمر في تصريحات للجريدة بالرومانسي، وأكد على أنه سيستمع للفكرة ولا يعارضها.

إيكاردي يثير الجدل بسبب شعاره الجديد

أوضح مقربون من لاعب باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي لجريدة "توتوسبورت" أن تغيير الشعار الخاص به على وسائل التواصل لا علاقة له بناديه القديم.

إيكاردي استخدم شعاراً يمثل حروف اسمه يتشابه مع ذلك الذي قيل أنه سيكون مستخدماً من قبل إنتر في خطته الدعائية التي ستنطلق في مارس المقبل.

وقال المصدر للجريدة إن إيكاردي اتفق على هذا الشعار منذ مدة ومسألة الإعلان عنه الآن بالتزامن مع إنتر مجرد صدفة.

وكيل لاوتارو: اللاعب سعيد في إنتر

أكد وكيل نجم إنتر لاوتارو مارتينيز أثناء زيارته لمقر النادي في ميلانو أن اللاعب سعيد في إنتر، وسط تقارير تتحدث عن بداية مفاوضات تمديد عقده.

وتشير التقارير إن إنتر سيرفع راتب لاعبه لقرابة الخمسة مليون يورو موسمياً وإزالة الشرط الجزائي بعقده، كما أوضحت "لاجازيتا".

صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد

"توتوسبورت" ذكرت أن صفقة تبادلية بين إنتر وأتلتيكو مدريد قد تحدث فيما يخص الثنائي لوكاس توريرا وكريستيان إريكسن.

توريرا لم يتألق في إعارته مع النادي الإسباني حتى الآن، بينما البحث مستمر عن فريق للنجم الدنماركي الذي يعاني في إيطاليا.