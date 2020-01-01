أخبار إنتر اليوم | الاتفاق مع فيدال وحقيقة الاهتمام بميسي وكانتي

ما هو جديد النيراتزوري؟

الاتفاق مع أرتورو فيدال وحقيقة الاهتمام بضم نجولو كانتي وليونيل ميسي ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الثاني من سبتمبر 2020.

الاتفاق مع فيدال

حسب فابريزيرو رومانو، فإن إنتر ميلان أنهى اتفاقه مع أرتورو فيدال على الشروط الشخصية لانتقاله لصفوف النيرازوري الصيف الحالي.

ويعمل وكيل أعمال اللاعب على انتقاله بشكل مجاني من برشلونة بعد خروجه من حسابات الفريق حيث لا ينوي إنتر دفع مقابل للصفقة.

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حقيقة الاهتمام بكانتي

نفى المدير الرياضي لإنتر ميلان اهتمام النادي بضم نجولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي خلال سوق الانتقالات الحالي.

وقال بييرو أوسيلو في تصريحات صحفية: "لم نبدأ المفاوضات لضم نجولو كانتي من تشيلسي، لا يوجد فرصة. لم يكن هدفًا لنا من الأساس".

نفي الاهتمام بميسي

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إنتر يرفض عودة إيفان بيريشيتش

يرفض نادي إنتر فكرة عودة لاعبه الكرواتي إيفان بيريشيتش من صفوف بايرن ميونخ الألماني في الوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، والتي أكدت أن بايرن ميونخ سيحاول ضم اللاعب بشكل نهائي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن بايرن ميونخ مستعد لدفع 12 مليون يورو، بينما يرفض إنتر رحيله بأقل من 15 مليونًا.

كواليس انسحاب إنتر من صفقة تونالي

اتصل مدراء إنتر بوكيل اللاعب ساندرو تونالي واخبروه أن النادي لا يستطيع التفاوض في الوقت الحالي على ضمه، وأنهم في حاجة لفترة بين 15 و20 يومًا قبل العودة للمفاوضات.

جاء هذا بحسب ما أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن الإدارة أولت الأولوية للمبيعات في الوقت الحالي قبل العودة لدعم الفريق بصفقات ذات قيمة سوقية عالية.

باريس سان جيرمان يقدم عرضه الأول من أجل شكرينيار

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن العرض الأول من قبل باريس سان جيرمان لضم اللاعب ميلان شكرينيار من صفوف إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميديا سيت"، والتي أكدت أن العرض قيمته 50 مليون يورو، بينما يطلب إنتر 70 مليونًا.