أخبار إنتر اليوم | إيكاردي يثير الغضب وفتح الباب لناينجولان

ما هو جديد النيراتزوري؟

الحديث عن تصرفات ماورو إيكاردي على وسائل التواصل، عودة رادجا ناينجولان وإيفان بيريشيتش ضمن أبرز أخبار إنتر صباح 30 أبريل 2020.

إيكاردي يثير غضب الجمهور

أثار لاعب إنتر المُعار إلى باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي غضب جماهير إنتر بعد أن أبدى إعجابه بمنشور لاعب برشلونة السابق بويان كركيتش عن لقاء الفريقين الشهير في 2010.

بويان نشر على إنستجرام صورة من لقاء العودة في نصف نهائي دوري الأبطال وألمح إلى أن النتيجة كانت لتكون مغايرة بوجود حكم الفيديو، الصورة التي أعجبت إيكاردي.

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جمهور إنتر قاد حملة احتجاج ضد أحدث تصرفات قائد الفريق السابق، وطالب بعدم عودته من جديد في ظل عدم اتضاح موقفه النهائي بعد انتهاء إعارته في باريس.

كونتي يغير موقفه بخصوص ناينجولان وبيريشيتش

بحسب "لاجازيتا"، فعودة رادجا ناينجولان إلى إنتر بعد انتهاء الإعارة في كالياري لا تبدو مستبعدة، وأن المدير الفني أنطونيو كونتي أصبح منفتحاً على الفكرة وقد يعيد البلجيكي لحساباته.

نفس الأمر ينطبق على الكرواتي إيفان بيريشيتش، وإن كان "إف سي إنتر نيوز" ذكر أن بايرن ميونخ أكد لوكلاء اللاعب تحركه لضمه بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة الصيف المقبل.

حسم التجديد لبروزوفيتش

"كوريري" أوضحت أن وكيل مارسيلو بروزوفيتش يعمل على تمديد عقد اللاعب ورفع راتبه من 3.5 مليون يورو إلى 4.5 مليون حتى 2023.

الصحيفة ذكرت أن الصيف المقبل سيشهد فتح المفاوضات بين الطرفين خوفاً من أن يدفع أي نادٍ الشرط الجزائي بعقد الكرواتي، والبالغ 60 مليون يورو.

مفاوضات للإبقاء على إسبوسيتو

ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر سيقوم بتمديد عقد لاعبه الشاب سيباستيان إسبوسيتو حتى 2025، ثم سيتم إعارته لنادٍ آخر لاكتساب الخبرات الفترة المقبلة.

وضمت قائمة الأندية المرشحة ساسوولو، بارما، فيرونا، جنوى، بولونيا، أو أحد أندية الدرجة الثانية الطامحة للترقي إلى الدرجة الأولى.