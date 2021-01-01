أخبار إنتر اليوم | إيقاف لوكاكو وإبراهيموفيتش وفرصة إريكسن

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عقوبة روميلو لوكاكو وتشكيل لقاء بينيفينتو ضمن أخبار إنتر اليوم، 29 يناير 2021.

نجوم إنتر يوافقون على تأجيل دفع الرواتب

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نجوم نادي إنتر بقيادة سمير هاندانوفيتش قد وافقوا اليوم في اجتماع بالنادي على تأجيل رواتب شهري نوفمبر وديسمبر حتى نهاية الموسم.

جاء هذا بحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن رواتب أشهر يوليو وأغسطس قد تم دفعها بالفعل قبل ذلك الاجتماع.

كونتي: لن نضم صفقات بأموال!

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر أن فريقه لن يدخل سوق الانتقالات بشكل كبير قبل أيام من الانتهاء ولن يدفع أي أموال في أي صفقة محتملة.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الفريق ضد بينيفينتو وتطرق خلال تصريحاته للحديث عن عقوبة روميلو لوكاكو بعد المشاجرة مع زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال كونتي: "غير مهتم بالتحقيق إذا ما كان قد تم أم لا، عملي هو تدريب اللاعبين ولوكاكو كان يملك بطاقات سابقة والبطاقة الأخيرة سبب استبعاده".

وأضاف عن سوق الانتقالات: "لو كان هناك صفقات لن تكلفنا الأموال سنبدأ في دراستها، لكن ما دون ذلك فلن نغير أي شيء".

إيقاف لوكاكو لمباراة

أعلنت المحكمة الرياضية الإيطالية إيقاف روميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش لمباراة في كأس إيطاليا بعد أحداث ديربي ميلانو الأخيرة.

الثنائي اشتبكا وتعرضا للإنذار، ثم طُرد إبراهيموفيتش للإنذار الثاني، وهو السبب في إيقافه لمباراة، بينما كان لوكاكو يحمل بطاقة صفراء من قبل اللقاء، مثل أشرف حكيمي.

وسيغيب لوكاكو وحكيمي عن لقاء الذهاب أمام يوفنتوس في نصف النهائي الثلاثاء المقبل.

فرصة لإريكسن أمام بينيفينتو

ذكرت "سكاي" أن أنطونيو كونتي قد يريح مجموعة من الأساسيين السبت أمام بينيفينتو لحساب الدوري الإيطالي.

وينتظر أن يلعب كريستيان إريكسن في مركزه الجديد أساسياً على حساب مارسيلو بروزوفيتش، وقد يدخل أيضاً روبرتو جاليارديني وأندريا رانوكيا.

صعوبات لإتمام تبادل سانشيز ودجيكو

أوضحت عدة مصادر أن تبادل الثنائي إدين دجيكو وأليكسيس سانشيز صعب الإتمام بين روما وإنتر بسبب فارق الراتب بين اللاعبين البالغ ثلاثة ملايين.

واقترحت بعض المصادر مثل "ريبوبليكا" و"سكاي" أن يذهب أندريا بينامونتي أيضاً مُعاراً إلى روما ويتحمل الأخير راتبه، وأن ينضم إيدر لإنتر لسد الفراغ في الهجوم.

ويفترض أن يجتمع المديران الرياضيان للفريقين مجدداً اليوم في ميلانو في محاولة لإتمام الصفقة.

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مشاكل بسبب موعد لقاء فيورنتينا

بحسب "توتوسبورت"، طلب إنتر تأجيل لقاء فيورنتينا المقرر الجمعة القادمة بسبب ضغط المباريات إلى السبت.

وقال التقرير إن الاتحاد الإيطالي رفض الطلب، ما قد يغضب إنتر لأن خصمه في الكأس يوفنتوس سيحصل على يوم راحة أكثر ما بين مباراتي الفريقين في نصف النهائي.