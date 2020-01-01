أخبار إنتر اليوم | شرط الموافقة على رحيل لاوتارو ومفاوضات فيدال

ما هو جديد النيراتزوري؟

شرط الموافقة على بيع لاوتارو مفاوضات فيدال يتصدران أخبار إنتر صباح يوم 14 أبريل 2020.

بانديف العاشق لإنتر

أكد جوران بانديف لاعب إنتر السابق وجنوى الحالي على القيمة الكبيرة للنيازوري في قلبه مشددًا على أهمية وجوده هناك في مسيرته.

وقال بانديف في تصريحات صحفية: "إنتر هو كل شيء بالنسبة لي فلقد جعلني هذا النادي لاعب فائز وحققت هناك كل شيء، رغبوا في عودتي خلال يناير ولكن جنوى كان في حاجة لوجودي".

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محادثات فيدال تعود

أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن إنتر ميلان عاد لبدء مفاوضاته من جديد مع الشيلي أرتورو فيدال.

الصحيفة أشارت إلى أن فيدال لا يمانع الانتقال للنيرازوري ولكن الأمور الحادثة داخل مجلس إدارة برشلونة تعوق بدأ المفاوضات مع النادي.

شرط الموافقة على بيع لاوتارو

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان سيوافق على التخلي عن خدمات لاوتارو مارتينيز لبرشلونة في حالة واحدة.

إنتر كان قد رفض الحصول على ثلاثة لاعبين من برشلونة وهم سيميدو وراكيتيتش وفيربو

الصحيفة الإيطالية أكدت أن إنتر سيوافق على بيع لاوتارو مارتينيز حال الحصول على خدمات جريزمان لاعب برشلونة أو سيظل متمسكًا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ستام فضل ميلان على إنتر

أكد الهولندي ياب ستام مدافع ميلان السابق أنه فضل الانتقال لإيه سي ميلان من لاتسيو على الذهاب لإنتر أو يوفنتوس.

.وقال ستام في تصريحات صحفية: "يوفنتوس وإنتر طلبا ضمي ولكنني فضلت ميلان، نشأت مع فرانك ريكارد وخوليت وفان باستن فلم يكن يمكنني الرف بوجبا أولوية يوفنتوس الأولى

مستقبل ناينجولان على المحك

لا يبدو مستقبل رادجا ناينجولان لاعب وسط إنتر المعار لكالياري واضحًا في ظل تأثير فيروس كورونا على القدرة المالية لعديد الأندية.

كالياري غير مستعد الآن لدفع 18 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب ولا حتى دفع راتبه العالي الذي يصل إلى 4.5 مليون يورو.

يمتلك اللاعب عروضًا من أندية زينيت الروسي وموناكو الفرنسي وجلطة سراي التركي ولكنه يرغب في التواجد داخل الدوري الإيطالي حيث هناك احتمالية لأن يلعب في القطب الآخر لمدينة ميلانو.

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هل يرحل لوكاكو؟

رد البلجيكي روميلو لوكاكو على أخبار مغادرته لإنتر ميلان الصيف المقبل.

وقال لوكاكو عبر إنستجرام: "الرحيل عن إنتر؟ هل أنت مجنون؟ بالطبع لا، هذا لا يمكن أن يحدث".