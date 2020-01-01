أخبار إنتر اليوم | إصابة لوكاكو ورحيل كونتي؟

ما هو جديد النيراتزوري؟

الأجواء المحتقنة بعد التعثر أمام فيرونا لحساب الدوري ضمن أخبار إنتر اليوم، 10 يوليو 2020.

كونتي وتصريحات نارية

خرج أنطونيو كونتي بتصريحات نارية في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تعادل إنتر مع فيرونا 2-2 لحساب الدوري الإيطالي الخميس.

كونتي قال إنه يرفض ذكر ما الأمر غير الصحيح في صفوف فريقه علناً وإلا سيذبحه الإعلام غداً على حد تعبيره، كما كشف أن بنهاية الموسم سيجتمع مع الإدارة لتحديد موقفه.

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وذكر المدرب أنه له تقييمه والإدارة لها الخاص بها وعلى ذلك الأساس سيتم تحديد المسار الذي سيسلكه كلاً منهما، مشيراً أنه يشعر بالهدوء ولكن الأخطاء الكثيرة يجب حلها مستقبلاً.

"QSVS" والصحفي المقرب من يوفنتوس مومبلانو الذي يعمل بها قال إن هناك مشاكل بين كونتي وإدارة إنتر قد تتسبب برحيله بحلول نهاية الموسم.

إصابة لوكاكو

أوضحت "لاجازيتا" أن روميلو لوكاكو غادر اللقاء بالأمس بعد شعوره بمتاعب في الظهر والفخذ، وأن هناك تخوف من تعرضه للإصابة وغيابه بالمباريات القادمة.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيخضع للفحوصات اليوم وعلى إثرها سيتحدد مدى جاهزيته للقاءات القادمة ومدى فداحة الإصابة.

راعي جديد للقميص

أوضحت "توتوسبورت" أن تم التعاقد مع راعي جديد هو شركة أسترالية ستدفع قرابة 10 مليون يورو من أجل وضع علامتها التجارية على القمصان.

وسيكون مكان الإعلان على ذراع القميص، لتستمر شركة "بيريلي" في صدره كراعي أساسي للنيراتزوري.

كاندريفا يجدد عقده

أكدت "لاجازيتا" أن مسألة تمديد عقد أنطونيو كاندريفا حتى 2022 أصبحت منتهية، وذلك رغم التعاقد مع أشرف حكيمي من الموسم المقبل.

كاندريفا كان أحد أبرز الأسماء في التعادل المخيب أمام فيرونا بعد أن سجل الهدف الأول وتسبب في الثاني الذي أتى بالخطأ من لاعب الخصم.

شكرينيار معرض للرحيل

"لاجازيتا" أيضاً أوضحت أن مصير ميلان شكرينيار مع إنتر أصبح غير مضموناً في ظل تذبذب مستواه الموسم الحالي وفشله في تقديم مستوى ثابت.

المدافع السلوفاكي يحظى بإعجاب العديد من الأندية الكبرى حول أوروبا، وجدد عقده الموسم الماضي مع النيراتزوري.