أخبار إنتر اليوم | أجواء النهائي وريال مدريد يحطم الشباب

ما هو جديد النيراتزوري؟

استعدادات إنتر لنهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية وخسارة فريق الشباب من ريال مدريد القاسية لحساب دوري الأبطال ضمن أخبار إنتر اليوم، 20 أغسطس 2020.

كونتي يشكر جودين ويشيد بإشبيلية

أشاد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، في حواره مع موقع يويفا الرسمي بمدافعه دييجو جودين والإضافة التي قدمها للفريق بعد تأقلمه في الفترة الأخيرة وتألقه.

المدرب الإيطالي اعتبر موسمه الأول إيجابياً بغض النظر عن نتيجة النهائي مع إشبيلية، وحذر من الأخير الذي اعتبره فريقاً صعب المراس وخبير بالبطولة.

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المالك يبعث برسالة خاصة

بعث زهانج جيندونج، مالك إنتر الصيني، برسالة خاصة خلال حفل خاص بشركة "سونينج" شجع فيه الفريق قبل النهائي المرتقب.

وتمنى زهانج أن يتحول الحادي والعشرين من أغسطس ذكرى خاصة تضاف لتاريخ إنتر الحافل، وتصبح البطولة الأولى في عهده.

لازارو رسمياً إلى مونشنجلادباخ

أعلن إنتر رسمياً انتقال جناحه فالانتينو لازارو إلى صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، ولم يتم ذكر أي تفاصيل عن وجود بند بإلزامية الشراء للاعب الذي أمضى نصف الموسم الحالي الأخير مع نيوكاسل مُعاراً أيضاً.

تمديد عقد باريلا

أوضحت "كورييري" أن إنتر سيعمل مباشرة بعد نهاية الدوري الأوروبي على تمديد عقد نجم خط الوسط نيكولو باريلا.

وسيعرض إنتر رفع الراتب ومد العقد حتى 2025، خصوصاً وأنه سيصبح اللاعب ملكه رسمياً هذا الصيف بعد أن تتحول إعارته إلى شراء إجباري من كالياري.

ريال يسحق إنتر في دوري أبطال الشباب

انتصر ريال مدريد على إنتر بثلاثية نظيفة لحساب ربع نهائي دوري أبطال الشباب في اللقاء الذي أُقيم مساء الأربعاء.

الشوط الأول انتهى سلبياً، ولكن تعرض أحد لاعبي النيراتزوري الصغير للطرد بعد تسببه في ركلة جزاء غير مجريات اللقاء نحو النادي الملكي.