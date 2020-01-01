أخبار إنتر اليوم | أسباب تراجع أليجري وانضمام حكيمي إلى الأفاعي

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الأربعاء الموافق التاسع من سبتمبر 2020.

تصريحات أشرف حكيمي حول أسباب انتقاله إلى صفوف الأفاعي وموقف ماسيميليانو أليجري من العمل في الفريق ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 9 سبتمبر 2020.

حكيمي: كونتي السبب وراء اختيار إنتر

أكد أشرف حكيمي، لاعب إنتر، أنّه اتخذه قراره باللعب مع الفريق الإيطالي بسبب وجود المدرب أنطونيو كونتي، مشيرًا إلى أنّ طريقة اللعب الحالية تناسبه كثيرًا وتجعله يقدم أفضل ما لديه.

النجم المغربي أكد أنّه نجح مع بوروسيا دورتموند بصورة أكبر في رسم 3-5-2 وهو ما يحدث في إنتر ولذلك يتوقع النجاح ويحلم بالفوز بالدوري الإيطالي والمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

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واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمتاعه بأسطورة إنتر، مايكون، مشيرًا إلى أنّ الأخير ومارسيلو بجانب إيتو من أبرز اللاعبين الذي يتطلع ليكون مثلهم.

أليجري كان قريبًا من إنتر ويوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أنّ ماسيميليانو أليجري كان قريبًا من تدريب إنتر حال قررت الإدارة إقالة أنطونيو كونتي، لكن استمرار الأخير أفسد الأمر.

كما أوضحت أيضًا أنّ رئيس يوفنتوس، أندريا أنييلي، لا يزال يمتلك علاقة قوية مع أليجري ولذلك رغب في إعادته للفريق بعد رحيل ماوريتسيو سارّي.

بايرن ميونخ يقرر إعادة بيريشيتش إلى إنتر

قرر هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، إعادة إيفان بيريشيتش إلى صفوف إنتر إيطالي رافضًا دفع 20 مليون يورو لضمه بصورة نهائية.

وأعلن المدرب قراره في تصريحات مع صحيفة Abdenzeitung مشيرًا إلى أنّ تياجو ألكانتارا ودافيد ألابا لا يزالان جزء من خطته للموسم المقبل.

فيديو | بالإسبانية وعلم المغرب .. إنتر يُقدم حكيمي

خلاف بين فيدال وإنتر حول قيمة الراتب

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، من اللعب لصالح إنتر إلا أنّ هناك بعض الخلافات حول قيمة الراتب.

وأشارت التقارير إلى أنّ الصفقة لم تُحسم بشكل نهائي رغم أنّ مستقبل اللاعب لن يكون داخل أسوار "كامب نو".

وتشعر إدارة الأفاعي باقتراب اللاعب من ارتداء قميص إنتر ولكن يجب إنهاء أزمة طلباته المالية أولًا.