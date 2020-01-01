أخبار إنتر اليوم | أسباب انتقال حكيمي والعودة للخطة الأصلية أمام بريشيا

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أسباب انتقال أشرف حكيمي والعودة للخطة الأصلية يتصدران أبرز أخبار إنتر اليوم، 1 يوليو 2020.

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العودة للخطة الأصلية

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان سيعود لخطته المعتادة 2/5/3 اليوم أمام بريشيا في الدوري الإيطالي.

إنتر لعب مع كونتي بطريقة 2/1/4/3 منذ العودة بعد توقف كورونا ولكنه سيعود لخطته الأصلية مع إبقاء كريستيان إريكسن على مقاعد البدلاء.

استمرار السعي نحو كومبالا

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر يملان لم يفقد الأمل في التعاقد مع ماراش كومبالا رغم اجتماع لاتسيو مع مسئولي ناديه هيلاس فيرونا.

المدير الرياضب لإنتر سيعقد اجتماعًا مع ممثلي اللاعب بعد مباراة بريشيا وسيعود للتفاوض مجددًا مع فيرونا.

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منافسة ثلاثية على موهبة مانشستر يونايتد

يتنافس إنتر ميلان مع تشيلسي وبرشلونة على ضم أنخيل جوميز موهبة مانشستر يونايتد حسب كالتشيو ميركاتو.

اللاعب انتهى تعاقده مع مانشستر يونايتد ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد ليرحل بشكل مجاني.

إيقاف صفقة لاوتارو مارتينيز

بحسب ما ذكر الصحفي الإيطالي لوكا مارشيتي فصفقة رحيل اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصالح برشلونة قد تأجلت في الوقت الحالي.

ويسعى إنتر للحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة دون أي خصومات أو أقساط، وهو ما لا يستطيع برشلونة توفيره حاليًا.

صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

يرغب مانشستر سيتي في تدعيم خط دفاعه الموسم المقبل ووضع ميلان شكرينيار مدافع إنتر على رأس خياراته حسب كالتشيو ميركاتو.

صفقة تبادلية قد تحدث بين الناديين بانتقال سيرخيو أجويرو لصفوف إنتر ميلان والذي رغم بلوغه عامه الـ32 إلا أنه يستطيع التواجد بشكل أساسي في هجوم النيراتزوري مع الرحيل المنتظر للاوتارو مارتينيز.

تدعيمات جديدة في الطريق

"توتوسبورت" ذكرت أن بعد حكيمي سيوجه إنتر أنظاره نحو روبن جوسينس، ظهير أتالانتا الأيسر، والذي يعد من الأفضل في مركزه هذا الموسم بالدوري الإيطالي.

اللاعب الألماني الذي سجل تسعة أهداف وصنع ستة هذا الموسم تحت منظار عديد الفرق وليس إنتر فقط، ويقدر ثمنه في حدود 30 مليون يورو.

اسم آخر طُرح لتدعيم يسار دفاع النيراتزوري هو دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ ، والذي يتابعه أيضاً تشيلسي في إنجلترا.

تركيز لإنهاء صفقة تونالي

"لاجازيتا" ذكرت أن تركيز إنتر سيتحول نحو ساندرو تونالي، لاعب وموهبة بريشيا، في الأيام المقبلة لمواصلة خطته بتدعيم صفوفه بنجوم شباب.

إنتر يملك اتفاقاً مع اللاعب حول راتبه، ويتبقى الاتفاق مع ناديه، ويدور الحديث عن تفاؤل بحسم الصفقة بمبلغ في حدود 40 مليون يورو.