أخبار إنتر اليوم | أزمة بلجيكية واعترافات فيدال

ما هو جديد النيراتزوري؟

الأزمة بين النادي والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وحوار أرتورو فيدال مع "كورييري" ضمن أخبار إنتر اليوم، 7 نوفمبر 2020.

أزمة مع الاتحاد البلجيكي بسبب لوكاكو

بدأت ملامح أزمة في الظهور ما بين إنتر والاتحاد البلجيكي لكرة القدم بسبب توجيه الأخير الدعوة لروميلو لوكاكو من أجل خوض لقاءات دوري الأمم الأسبوع المقبل.

البلجيكي لم يتعاف بعد من إصابته التي أبعدته عن مباريات الأسبوع الماضي، ولكن روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب، قال إنه ينتظر وجوده في المعسكر الأيام المقبلة وبعدها يحدد موقفه.

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استعدادات أخيرة لأتالانتا

تحدثت الصحف الإيطالية عن الملامح النهائية للتشكيل الذي سيواجه أتالانتا عصر الأحد لحساب الدوري، والذي سيشهد استمرار غياب لوكاكو، مع إمكانية وجوده كبديل على أقصى تقدير.

وسيبدأ إيفان بيريشيتش بجوار لاوتارو كما هو متوقع، وروبرتو جاليارديني مع أرتورو فيدال ونيكولو باريلا بالوسط، ويعود ميلان شكرينيار بالدفاع.

فيدال: يوفنتوس المرشح للقب وميسي أفضل من رونالدو

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إنتر وميلان يتقدمان رسمياً بمقترح "سان سيرو" الجديد

تقدم إنتر وميلان مساء الجمعة لبلدية ميلانو رسمياً بالمخطط الذي تم الاتفاق عليه من أجل الملعب الجديد بدلاً من "سان سيرو" الحالي.

وتم الاتفاق على الشكل الهندسي النهائي الذي صممه المعماري بوبولوس، ولكن يبقى الاتفاق على المساحة التي ستخصصها البلدية، والتي يجرى التفاوض عليها.