أخبار إنتر اليوم | أزمة بسبب تونالي وبرشلونة يطلب الحسم

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 11 من مايو 2020.

بين دعم خط الوسط ورفضه والمفاوضات مع برشلونة حول لاوتارو مارتينيز، تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ11 من مايو.

مشكلة تعرقل صفقة تونالي

يرفض نادي بريشيا مالك جوهرة وسط الملعب ساندرو تونالي التفريط في خدمات لاعبه بأقل من 60 مليون يورو دفعة واحدة، هي نفس قيمة الشرط الجزائي في عقده.

يأتي هذا في الوقت الذي يتابع فيه الرباعي يوفنتوس وميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان اللاعب سعيًا لخطفه، بينما لا يملك إنتر التمويل الكافي لحسم صفقة بتلك الكيفية.

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مفاوضات متقدمة مع موهبة اليونان

كشفت تقارير صحفية يونانية اليوم عن اهتمام نادي إنتر باللاعب جيورجيوس فاجيانيديس نجم فريق باناثينايكوس صاحب الـ 19 عامًا.

حيث أوضحت صحيفة "سبورت داي" اليونانية أن النادي الإيطالي قد بدأ بالفعل المفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

أزمة بسبب عقود البث وإنتر يساند يوفنتوس

بحسب ما أوضحت صحيفة "إل جورنالي" فشبكة "سكاي سبورت" الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي ترفض دفع القسط السادس والأخير من قيمة العقد المبرم بين لنقل البطولة بسبب توقفها لتفشي فيروس كورونا.

ليس لاوتارو .. ريال مدريد يطارد نجماً جديداً من إنتر

أندية الدوري الإيطالي أعلنت عن الاجتماع لمناقشة الأمر في الوقت الذي طالب فيه يوفنتوس الشبكة بتمديد التعاقد الحالي لمدة عام واحد بنفس الشروط على أن يتفاوضوا بشأن القسط الأخير، وانضم له في مسعاه إنتر.

برشلونة يخبر إنتر بموعده النهائي لضم لاوتارو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي برشلونة قد أخبر نظيره إنتر أنه يسعى لحسم صفقة اللاعب لاوتارو مارتينيز خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فالنادي الكتالوني قد اتفق مع اللاعب على عقد قيمته 10 مليون يورو في الموسم الواحد.

في حين أوضحت صحيفة "سبورت" أن النادي الإيطالي قد استقر على ضم نيلسون سيميدو أو إيمرسون من صفوف برشلونة ضمن الصفقة.

الدعم في الوسط مرفوض؟

بحسب ما أوضحت صحيفة "توتو سبورت" فإنتر لن يقوم بدعم خط وسطه في الصيف الجاري، حيث سيجعل الأولوية لمراكز أخرى في التشكيل.

وأوضحت الصحيفة أن الهجوم سيكون أولوية النادي، وأنه لو فكر في الدعم بخط الوسط لن يبحث عن صفقات الصف الأول أمثال بول بوجبا وميلينكوفيتش سافيتش.

موراتي يطالب الإدارة بالتمسك بلاوتارو مارتينيز

مالك إنتر السابق ورئيسه ماسيمو موراتي طالب إدارة النادي بمحاولة التمسك باللاعب لاوتارو مارتينيز المطلوب في صفوف برشلونة.

رئيس فيورنتينا يحبط إنتر

أحبط رئيس نادي فيورنتينا نادي إنتر في مسعاه للحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا حيث أكد في تصريحات صحفية اليوم على سعادة اللاعب في صفوف الفيولا.