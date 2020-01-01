أخبار إنتر | البحث عن خليفة هاندانوفيتش وثنائية أدريانو لوكاكو

ما هو جديد النيراتزوري؟

جاءت المحادثة الودية بين نجم إنتر الحالي وهدافه روميلو لوكاكو ولاعب الفريق السابق البرازيلي أدريانو تأتي في قمة أخبار إنتر صباح العاشر من أبريل 2020.

لوكاكو يستضيف أدريانو

دخل الثنائي روميلو لوكاكو وأدريانو في حديث ودي عبر انستجرام مساء الخميس استرجعا فيه الذكريات، وتمنى النجمان لو حظيا بفرصة اللعب سوياً بقميص النيراتزوري.

ووصف البرازيلي نظيره البلجيكي بأنه خليفته بميلانو، بينما أشاد لوكاكو بأدريانو ووصفه بمعشوقه وأحد الأسباب وراء اختياره اللعب مع إنتر من الأساس.

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وعاد لوكاكو بأدريانو لبداياته مع إنتر وظهوره الأول ومدى صعوبته، ووجه الدعوة للنجم السابق لزيارته في ميلانو مع عودة المنافسات الكروية.

إنتر يبحث عن خليفة هاندانوفيتش

أوضحت آخر التقارير بحسب "إف سي إنتر نيوز" أن ماركو سيلفيستري، حارس هيلاس فيرونا، هو أجدد المرشحين ليكون بديل هاندانوفيتش الموسم المقبل.

وارتبط إنتر بعديد الأسماء لخلافة القائد السلوفيني، ومنها خوان موسو من أودينيو، ويونيت رادو المُعار إلى بارما، بالإضافة لزميله لويجي سيبي.

ويأتي بحث إنتر عن حارس بديل في ظل تقدم هاندانوفيتش بالعمر، وعدم جودة الثنائي البديل توماسو بيرني ودانييلي باديلي.

إنتر يراقب نجم بورتو

أفادت "أبولا" أن إنتر هو أحد الأندية المهتمة بالجناح المكسيكي لبورتو جيسوس كورونا، والذي تقدر قيمته في حدود 50 مليون يورو بحسب الصحيفة.

التقرير ذكر أن روما، إيفرتون، وست هام، إشبيلية، وشالكه أبدو اهتماماً بالتعاقد مع الدولي المكسيكي خلال الصيف المقبل.

نفي الاهتمام بديمبيلي

أشارت "موندو" أن إنتر ويوفنتوس مهتمام بضم عثمان ديمبيلي، نجم برشلونة، في الصيف المقبل، وأن النادي الكتالوني قد يعرضه ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز.

وبحسب مصادر مقربة من النيراتزوري، النادي الإيطالي ليس مهتماً بالجناح الفرنسي، وينظر نحو اسماء أخرى، أهما إيمرسون بالميري، لاعب تشيلسي.