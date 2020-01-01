أخبار أهلي جدة - جوزيف دي سوزا يرفض خيانة فريقه وأزمة بسبب المحترفين

جول يُقدم لكم أهم أخبار الأهلي السعودي الجمعة 3 إبريل 2020

تواصل الصحافة السعودية تسليط الضوء على أبرز أخبار النادي الأهلي بشكل مستمر، بجانب الأخبار حول مصير دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة 3 إبريل 2020 ...

جوزيف دي سوزا يرفض خيانة فريقه السابق

رفض جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي خيانة فريقه السابق والرحيل عنه لصفوف المنافس في الدوري البرازيلي.

وفي تصريحات صحفية لـ foxsports قال لاعب الأهلي الحالي : لن ألعب بقميص فلامنجو يومًا ما، وذلك لأنني من أبناء فاسكو دي جاما وهو النادي الذي منحني كل شيء وقت احتياجي.

وأضاف لاعب الأهلي : " أتمنى أن أعود له يومًا ما لنادي فاسكو دي جاما الذي منحني الكثير خلال تواجدي معه في مختلف المراحل".

الأهلي يقترب من استلام ملعبه

اقتربت الشركة المنفذة لصيانة أرضية ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي من إنهاء عملية الصيانة وإعادة التأهيل للملعب الرئيسي في النادي بعد أن استغلت إدارة النادي الجديدة والتي تسلمت قيادة دفة الأمور الإدارية مؤخرا برئاسة عبد الإله مؤمنة فترة توقف الأنشطة والمنافسات المحلية الرياضية بعد تعليقها من قبل وزارة الرياضة السعودية في ظل الخطوات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا؛ لإعادة تأهيل أرضية الملعب.

غضب من محترفي الأهلي

منح يوسف بلايلي إدارة الأهلي مهلة، تنتهي في العاشر من شهر إبريل الجاري، للحصول على مستحقاته المتأخرة، وإلا فإنه سيقوم بفسخ عقده من طرف واحد، ودون الرجوع إلى الأهلي.

ولم يكن يوسف بلايلي هو اللاعب المحترف الوحيد الذي تقدم بخطاب لفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية؛ إذ أرسل جوزيف دي سوزا خطابًا مماثلاً لفسخ العقد، وكذلك لوكاس ليما ودجانيني.

وتشير التحركات الأخيرة للاعبين المحترفين بالأهلي إلى أن إدارة النادي تعاني وضعًا ماليًّا صعبًا للغاية، منعها من دفع الرواتب للاعبين؛ الأمر الذي دفعهم إلى التهديد بفسخ العقود.

بلايلي يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي وجروس يُزيد الطين بلة

كشفت تقارير صحفية محلية عن نبأ غير سار لجماهير النادي الأهلي، بعدما أكدت وجود رغبة لدى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي في الرحيل عن النادي.

وقالت صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أن اللاعب يرغب في فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته خلال الفترة الأخيرة.

كما تقدم السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الأهلي، بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي الأهلي، لعدم استلامه رواتبه المتأخرة والشرط الجزائي.

الأهلي يدعم العاملين ماليًا بسبب كورونا

حرص الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالأهلي، على تقديم دعم مالي خاص للموظفين أصحاب الرواتب المنخفضة، بهدف إعانتهم على الأوضاع والظروف الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك ليواصل الأهلي المساهمة في المبادرات الاجتماعية، التي أطلقت من عدة جهات حكومية أو خاصة، للتخفيف من الآثار المترتبة على قرارات وزارة الصحة السعودية، وباقي القطاعات لوقف انتشار فيروس كورونا، والعمل على احتوائه، ومنها قرار منع التجول في أوقات محددة من اليوم.

الأهلي يقدم نصائح وإرشادات طبية للوقاية من كورونا

قدم مركز الأمير عبد الله الفيصل، لقطاع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزمة من النصائح والإرشادات الطبية، التي تساعد في معرفة كيفية الإجراءات الوقائية والاحترازية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة جدة.

تحدي بين الدوري الفرنسي وأهلي جدة بسبب ليما

رد فريق أهلي جدة الحساب الرسمي للدوري الفرنسي بعد أن تحداه الأخير بشأن أهداف لوكاس ليما لاعب الراقي وأهدافه الرائعة.

وجاء رد الأهلي على حساب الدوري الفرنسي، بنشر بعض الأهداف الرائعة للظهير الأيسر للفريق من تسديدات صاروخية.