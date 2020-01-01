هليب مهاجمًا بلاده: ربما يأتي ميسي ورونالدو إلى هنا

نجم أرسنال السابق ألكساندر هليب ينتقد تقاعس بلاده في التعامل مع فيروس كورونا

انتقد ألكساندر هليب نجم نادي أرسنال السابق وأحد أبرز الرياضيين في تاريخ روسيا البيضاء تعامل بلاده مع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتوقفت جميع الدوريات الأوروبية الكبرى وغيرها، ولكن الدوري البيلاروسي مستمر بلا توقف، وهو ما يوضح حقيقة عدم اهتمام الشعب هناك بفيروس كورونا.

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وحول ذلك، قال ألكساندر هليب إن الجميع يأمل في أن تتحسن الأمور حول العالم، خاصة بالنظر إلى ما حدث في إيطاليا والوضع المأساوي التي تعيشه البلاد.

وأضاف: "ذهب الكثير من لاعبي هوكي الجليد إلى روسيا للعب. ربما يأتي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى دوري روسيا البيضاء للمتابعة والمشاركة"

وتابع: "إنه المكان الوحيد في أوروبا الذي يمكنك فيه لعب كرة القدم، حيث أن جميع المسابقات توقفت، على الأقل سيكون شعب بيلاروس سعيدًا إذا جاء ميسي ورونالدو"

وأردف: "لقد أوقف فيروس كورونا دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهذا شيء إيجابي لأنه يجب عليك محاولة إيقافه. لقد قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالشيء الصحيح"

وأكمل: "ولكن في روسيا البيضاء، الأمر لا يعني أحدًا. إنه أمر لا يصدق. ربما نتوقف هنا خلال أسبوع أو أسبوعين. ربما رئيسنا ينتظر فقط لمعرفة ما يحدث مع الفيروس، لماذا كل هذا التقاعس؟ حقًا لا أدري"

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يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن اليوم تمديد إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إلى أجل غير مسمى، الشيء نفسه الذي أعلنه الاتحاد الإسباني.