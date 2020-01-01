جيسوس: جواو فيلكس سيصبح الأفضل في أوروبا قريبًا

مدرب بنفيكا يشيد بنجمه السابق ونجم أتلتيكو مدريد الحالي

قال جورجي جيسوس المدير الفني الحالي لبنفيكا إن الموهبة البرتغالية جواو فيلكس سيكون أفضل لاعبي أوروبا والعالم في المستقبل.

وكان فيلكس قد انضم إلى نادي أتلتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل دفع شرطه الجزائي والذي بلغ 126 مليون يورو.

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وفي الوقت الذي أشاد فيه البعض بما يقدمه البرتغالي الشاب وانتقد البعض دفع مبلغ كبير كهذا مقابل ضمه، أكد جورجي جيسوس أن فيلكس سيصبح أحد أبرز لاعبي أوروبا قريبًا.

وأضاف: "هو لا يزال صغيرًا حيث لم يصل إلى عامه العشرين بعد، ورغم ذلك نجح في إثبات نفسه في مختلف المباريات الكبيرة التي شارك بها سواء مع بنفيكا أو مع أتلتيكو"

وتابع: "إنه يمتلك العديد من المقومات التي تجعله قابلًا للتطور، لديه القدرة على أن يكون واحدًا من أفضل اللاعبين في قارة أوروبا وفي العالم كذلك"

وأردف: "سيكون نجمًا كبيرًا، في كل خطوة سيكتسب العديد من الخبرات وسيسير خطوات للأمام، أنا أتفاءل به كثيرًا وأثق في ما سيحققه مستقبلًا"

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يذكر أن الروخي بلانكوس قد جلبوا جواو فيلكس من أجل تعويض نجم الفريق طيلة السنوات الماضية أنطوان جريزمان والذي رحل إلى برشلونة الصيف الماضي أيضًا.