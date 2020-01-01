أتلتيكو مدريد يعلن وفاة لاعبه صاحب الـ 14 عامًا

مأساة جديدة تهز الرياضة الإسبانية بوفاة مراهق أتلتيكو مدريد

أكد نادي أتلتيكو مدريد وفاة لاعبه الناشئ صاحب الـ 14 عامًا كريستيان ميتشولا، وذلك خلال بيان رسمي أصدره النادي منذ قليل.

ولم يوضح النادي إصابة اللاعب بأي مرض سواء فيروس كورونا أو أي شيء آخر، ولكن من المرجح أنه كان مريضًا، وذلك استنادًا لتصريحات رئيس النادي.

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وأكد النادي النبأ المحزن عبر بيان رسمي في وقت سابق اليوم ، حيث أشاد رئيس النادي إنريكي سيريزو بالمراهق الذي قدم الكثير في الفترة السابقة.

وأضاف: "نشعر بالحزن والأسى نتيجة لما حدث، عائلة أتليتكو ​​مدريد بأكملها ستكون بجانب عائلة كريستيان خلال هذا الوقت من الألم الشديد"

وتابع: "لقد صدمنا بالخبر المؤسف لوفاة لاعبنا ونأسف بشدة لخسارته. سيكون أتلتيكو مدريد حزينًا في هذه الفترة وسنساند عائلة الفقيد بكل ما نستطيع"

وأردف: "الشعور بالعجز الناتج في مثل هذه الحالات أمر مروع. في الأيام الأخيرة مات أناس مقربون مني كثيرًا، بعضهم بسبب فيروس كورونا وبعضهم من أمراض أخرى"

وأكمل: "ما يؤلمني أننا لا نشعر بالقدرة على وداع المفقودين بالطريقة المعتادة، قلب عائلته مكسور بالطبع نتيجة لوفاته في سن صغير، عزاؤنا للجميع"

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يذكر أن النادي وكذلك المصادر الصحفية الإسبانية لم تتحدث بأي شيء يفيد بإصابة اللاعب بفيروس كورونا، والذي انتشر بشدة في إسبانيا في الفترة الأخيرة.