أحمد ياسر ريان يكشف سبب اشتباكه مع لاعبي الزمالك

مهاجم الجونة يتحدث عن التعادل مع الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق نادي الجونة، والمعار من صفوف الأهلي، سعادته بالفترة التي قضاها رفقة الفريق الساحلي.

وقال أحمد ياسر خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "سعيد في نادي الجونة، لأنني وجدت معاملة رائعة، والأداء الذي لعبنا به أمام الزمالك نقدمه أمام أي فريق".

مهاجم الجونة تابع: "استطعنا أن ننهي فترة الإعارة بشكل جيد، وقدمنا أداء رائع أمم الزمالك، فهو فريق كبير ومحترم".

وتحدث أحمد ياسر عن اشتباكاته مع لاعبي الزمالك، حيث قال: "لا أقصد الاشتباك مع أي لاعب، والسبب أنني كنت سعيد بالهدف، وأريد أن أحصل على الكرة".

⚪️🔴أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي 5⃣ نقاط قبل جولتين من حسم لقب الدوري.🔥



إليكم ما تبقى من مباريات للقلعة البيضاء في الدوري.⚪️⚫️ pic.twitter.com/7nC4DUO1aZ — جول مصر (@goaleg) July 21, 2019

وتابع: "عندما توجهت للحصول على الكرة داخل المرمى، تصادمت مع لاعب، ولكنني لم أقصد الاشتباك مع أي لاعب".

وبعد سؤاله عن اقتراب الدوري من الأهلي، قال أحمد ياسر ريان: "حاليًا أنا أركز مع الجونة".

الجونة تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.