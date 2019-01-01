أحمد ناجي: محمد عواد لن يتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل

مدرب حراس منتخب مصر يتحدث عن محمد عواد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على أن محمد عواد حارس مرمى فريق الوحدة السعودي، لن يستطيع المشاركة في معسكر الفراعنة المقبل في أواخر مارس المقبل.

معسكر منتخب مصر سيقام خلال شهر مارس المقبل، سيشهد مواجهتين، الأولى أمام النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، والثانية ودية أمام نيجيريا.

أحمد ناجي قال خلال تصريحات برنامج "وان تو" الإذاعي : "الفحوصات الطبية أكدت أن عواد يعاني من تمزق بدرجة خفيفة في عضلة الساق، ستجعله يغيب لمدة 3 أسابيع".

مدرب حراس منتخب مصر تابع: "محمد عواد لديه طموحًا للتواجد في صفوف المنتخب، ولكن لن يستطيع التواجد معنا في المعسكر المقبل، وأمامنا وقت طويل للاستعداد لكأس أمم إفريقيا، ونأمل أن يكون جاهزًا".

سلامات يا وحش 🙏

هاترجع أحسن من الأول قريب بإذن الله يا @mohamedawaad 💪 pic.twitter.com/PlERPjAkWo — جول مصر (@goaleg) February 25, 2019

ناجي أردف: "محمد عواد حزين ومتأثر بسبب عدم قدرته على الانضمام للمنتخب، وهذا مشهد متكرر لدى العديدمن اللاعبين".

واختتم أحمد ناجي تصريحاته قائلًا: "الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، سيجتمع في تمام السادسة من مساء اليوم الأثنين، لتحديد تفاصيل المعسكر المقبل".

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محمد عواد كان قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه الوحدة أمام أحد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.