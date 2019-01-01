أحمد ناجي: محمد صلاح يحتاج لتجربة لخطوة جديدة

مدرب حراس مرمى منتخب مصر يرى أن اتخاذ محمد صلاح قرارًا بالرحيل عن ليفربول أمرًا مهمًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرى أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، يحتاج إلى خطوة جديدة في مشوراه الكروي.

وقال ناجي خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "صلاح يتواجد في فريق من أكبر الفرق على مستوى العالم، فهو يمتلك جماهيرية كبيرة بالساحة العالمية".

وعن شائعات اقتراب صلاح من يوفنتوس الإيطالي، قال ناجي: "محمد صلاح يحتاج إلى خطوة جديدة، وأحببت فكرة انتقاله لفريق يوفنتوس الإيطالي لكي يدخل في دائرة البطولات".

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وتحدث ناجي عن معسكر منتخب مصر المقرر له في مارس المقبل، حيث قال: "سيشهد ضم وجوه جديدة نجحت في فرض اسمها بالدوري، فهي تستحق الفرصة بكل تأكيد".

وارتبط اسم محمد صلاح بنادي يوفنتوس خلال الأيام الماضية، حيث أشارت بعض التقارير الصحفية حول احتمالية تقديم يوفنتوس عرضًا يصل إلى 175 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب المصري.