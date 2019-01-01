أحمد ناجي: المؤشرات تدل على العمل الجيد المنتظر وفضلنا استمرار أبوجبل لهذا السبب

مدرب حراس مرمى منتخب مصر يتحدث عن أدواء المعسكر قبل ثلاثة أيام من انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طمأن أحمد ناجي؛ مدرب حراس مرمى منتخب مصر؛ الجمهور بشأن الأجواء في معسكر الفراعنة، مؤكدًا أن الجميع يؤدي دوره على أكمل وجه، ومشيدًا بشكل خاص بمحمد أبو جبل؛ حارس المرمى المستبعد من القائمة.

الفراعنة وصلوا أمس الإثنين، إلى القاهرة بعد معسكر دام 13 يومًا ببرج العرب بالإسكندرية، تمهيدًا لاستهلال مشوارهم بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال ناجي، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "الأمور تسير بشكل جيد جدًا، اللاعبون لديهم روح عالية وكذلك الجهاز الفني، ومن الأشياء التي تشعرني براحة نفسية أن الجو العام بالمعسكر رائع؛ التدريبات والاجتماعات وعلى مائدة الطعام، ما ينقصنا فقط دعوات الجمهور المصري ومساندتهم".

حكايات إفريقيا - عندما كتبت دموع حسام حسن فصل النهاية في حكايته مع القارة السمراء

وأضاف: "لا يوجد شيء يُحسم من بدايته حتى نقول من الآن اللقب مصري، لكن لا يوجد أي فرد في البعثة إلا ويؤدي أفضل شيء لديه، وهذا يريحنا كثيرًا، ومن هنا نشعر أننا سنقدم عمل جيد وهو ما يؤدي لنتيجة جيدة".

وبشأن حراس المرمى أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش"، أوضح المدرب: "وجود ثلاثة حراس مميزين معنا يسبب سعادة لنا، كرة القدم وارد بها أي شيء، هناك حالة اطمئنان بأن أيٍ منهم سيشارك سيؤدي بشكل جيد، هم بينهم منافسة شريفة، بجانب وجود محمد أبو جبل الإنسان الرائع، الذي آثر المنتخب على نفسه ولم يحصل على راحة، رغم أن أي شخص مكانه تم استبعاده من القائمة، سيغادر المعسكر على الفور للحصول على إجازته، لذلك أشكره على روحه الجميلة والأخلاقيات العالية، وأتمنى له موسم جيد".

واختتم: "طلبنا من أبو جبل الاستمرار معنا في المنتخب، تحسبًا لتعرض أي من الحراس للإصابة، ونحن لنا الحق في استبدال أي لاعب بالقائمة قبل المباراة الافتتاحية بيوم واحد، خاصةً أن الأندية كلها حاصلة على إجازة ولا يوجد تدريبات بها، لذلك فضلنا وجوده حتى انطلاق البطولة".

اتحاد الكرة المصري يحسم موقف الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية

يذكر أن الفراعنة استعدوا للكان بانتصارين وديين أمام تنزانيا 1-0، وغينيا 3-1.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بملاقاة زيمبابوي في 21 من الشهر الجاري ثم الكونغو في يوم 26 ثم أوغندا يوم 30 من الشهر ذاته.