أحمد موسى يعود لتدريبات النصر

موسى يعود لتدريبات النصر استعدادًا للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تواجد النيجيري أحمد موسى، جناح النصر السعودي في تدريبات فريقه، أمس الجمعة، استعدادًا للعودة للمشاركة مع العالمي.

وكان موسى قد حصل على إجازة بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت مؤخرًا في مصر.

ويستعد موسى للعودة للمباريات مع النصر مرة أخرى، رغم أنباء عن إمكانية رحيل عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي سياق أخر، وضع البرتغالي فيتوريا المدير الفني للنصر الثنائي فرج الغشيان ونواف الفرشان في حساباته أمام الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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ويواجه النصر نظيره الوحدة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد غدًا الإثنين، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.