أحمد موسى يختار ثنائي ريال مدريد الأصعب دفاعيًا

أحمد موسى تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة مع النصر

كشف أحمد موسى لاعب النصر والمنتخب النيجيري عن أصعب المدافعين الذين واجهوه خلال مسيرته في الفترة الماضية.

أحمد موسى انضم للنصر ولم يقدم المردود المميز له كما هو معروف عنه، لتنتشر التقارير حول رحيله بنهاية الموسم الحالي عن العالمي.

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وقال موسى في تصريحات صحفية له عن أصعب المدافعين الذين واجهوه، حيث اختار نجم ليستر سيتي السابق كلًا من سيرخيو راموس ومارسيلو لاعبا ريال مدريد.

وأضاف موسى: "سيرخيو راموس ومارسيلو لاعبا ريال مدريد جعلوا أوقات مواجهتي معهم صعبة للغاية خاصًة في دوري الأبطال".

وواجه موسى الثنائي المدريدي بقميص سيسكا موسكو الروسي في دوري الأبطال، وهو اللقاء الذي أشار إليه في حديثه.

ومن المنتظر أن يحسم موسى مصيره مع النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ابتعاده عن المستوى المطلوب.