أحمد موسى يعود إلى الرياض لمواصلة العلاج في عيادة النصر

صانع ألعاب النصر يعلن استعداده لمواجهة الرائد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

عاد النيجيري أحمد موسى، مهاجم فريق نادي النصر، إلى مدينة الرياض اليوم الجمعة، من أجل مواصلة برنامجه التأهيلي في عيادة النادي.

موسى كان قد تخلف عن تدريبات النصر التي انطلقت يوم الأربعاء، عقب الإجازة التي حصل عليها من الجهاز الفني لمدة 4 أيام,

وأشارت تقارير صحفية إلى أن، جوليانو أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الرائد، والمقرر لها السبت بعد القادم.

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ويخضع النيجيري أحمد موسى لاعب وسط النصر، وعبد الفتاح آدم المهاجم، إلى الكشف الطبي خلال اليومين المقبلين، لتحديد موعد عودتهما إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد النصر لمواجهة الرائد مساء السبت، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 8 نقاط، من انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة.