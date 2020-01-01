أحمد موسى: الفوز على الاتفاق كان ضروريًا

مهاجم النصر يبرر انخفاض مستواه.

أكد النيجيري أحمد موسى، مهاجم فريق نادي النصر، على أن الفوز في مباراة الاتفاق، كان مهمًا للغاية، متحدثًا عن مستواه رفقة العالمي خلال الفترة الحالية.

النصر حقق الفوز على الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موسى قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الاتفاق كان منافس قوي، ويلعب على أرضه، ولكننا قدمنا مباراة كبيرة، واستطعنا الفوز والتفوق عليه، لأهمية المباراة".

المهاجم النيجيري تحدث عن هبوط مستواه، حيث قال: "لا يمكن أن يستمر أي لاعب على مستوى ثابت في كل المباريات، وهذه هي كرة القدم".

فيتوريا: أشكر جماهير النصر على دعمنا والاتفاق خصم منظم

أحمد موسى أردف: "البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، أوضح لنا قبل المباراة، قوة الاتفاق، وأكد علينا بضرورة تحقيق الفوز".

لاعب النصر اختتم حديثه قائلًا: "فيتوريا منحني حرية تبديل مركزي مع نور الدين أمرابط، وهو ما أظهرني بشكل مميز".

وتصدر النصر الدوري السعودي بشكل مؤقت، لحين خوض الهلال مباراته أمام الشباب، مساء غدٍ السبت، بالجولة الخامسة عشر.