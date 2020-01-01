أحمد مجاهد يكشف عن موعد الانتخابات موقفه من ترشح هاني أبو ريدة

تعرف على موعد إجراء انتخابات اتحاد الكرة المصري

كشف أحمد مجاهد، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم، متحدثًا عن موقفه من ترشح هاني أبو ريدة، بالرغم من العلاقة القوية التي تجمع بينهما.

وقال مجاهد خلال تصريحات لقناة صدى البلد: "الانتخابات ستقام قبل نهاية شهر يناير القادم، وذلك وفقًا لما طلبه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسيتم تقديم المقترحات للحكومة المصرية، لعقد الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس جديد".

رئيس اللجنة تابع: "تواجد عدد من مندوبي الاتحاد الدولي في مصر منذ أيام، ويعلمون جيدًا أن الوضع الوبائي تحت السيطرة هنا، وهو ما لم يعارض إقامة الانتخابات".

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أحمد مجاهد تابع: "سنقوم بعرض خطتنا على السادة المسؤولين أولًا، وسيتم عرضها على الحكومة من أجل الحصول على استثناء من قرار إيقاف عقد الجمعيات العمومية الذي صدر منذ أيام، للحد من انتشار فيروس كورونا".

وعن موقفه من ترشح هاني أبو ريدة المحتمل، قال مجاهد: "لن أضحي بسمعة مصر واتحاد الكرة من أجل الانحياز لشخص محدد، ومندوب فيفا تحدث معي للتواجد على رأس لجنة الإدارة الحالية منذ أسبوع تقريبًا، في ظل وجود هاني أبو ريدة، وقال لي أنه يثق فيّ تمامًا".

وواصل: "تتلمذت على يد الدهشوري حرب وسمير زاهر وهاني أبو ريدة، ولكن هذا لا يمنع أنه إذا ترشح في الانتخابات، لن أنحاز له، ولن أضحي بشكل مصر أو اتحاد الكرة من أجل شخص، وسأكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

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الاتحاد الدولي "فيفا" أعلن عن توجيه الشكر للجنة الخماسية، بقيادة عمرو الجنايني، مع تعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، لإدارة شؤون كرة القدم في مصر، حتى إقامة انتخابات خلال شهر يناير القادم.