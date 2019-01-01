أحمد كعكي : معكسر الاتحاد في مانشستر حقق الهدف وأنتظروا موسم قوي

تطير بعثة نادي الاتحاد اليوم الخميس من مانشستر إلى الإمارات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد والمشرف العام على كرة القدم، على نجاح المعسكر الذي أقامه الفريق في مدينة مانشستر يونايتد الإنجليزية.

وتطير بعثة نادي الاتحاد اليوم الخميس من مانشستر إلى الإمارات، وبالتحديد إلى دبي من أجل خوض مباراة أخيرة قبل بداية الموسم.

كعكي وجه رسالة شكر لجميع للاعبين على انضباطهم خلال فترة وجودهم بالمعسكر، مؤكدًا أن هذا الأمر بالتأكيد سيتم ترجمته خلال الموسم المُقبل.

نادي الاتحاد يخسر وديًا من نادي اثيرتون بثنائية نظيفة استعدادًا للموسم الجديد 🔶



(📸: @ittihad) pic.twitter.com/GGth6OZ78D — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 24, 2019

كما كشف المسؤول الاتحادي عن خطة الفريق خلال الأيام المُقبل وقال : "سيحصل اللاعبون على راحة يوم الجمعة، على أن تنطلق التدريبات يوم السبت بناء على طلب من الجهاز الفني بقيادة خوسيه لويس سييرا".

يُذكر أن نادي الاتحاد سيختتم تجاربه الودية بمواجهة الوحدة الإماراتي، يوم 30 يوليو الحالي، وذلك قبل بداية الموسم الجديد.

يُذكر أن نادي الاتحاد يستهل الموسم الجديد بمواجهة ذوب آهان الإيراني في دور الـ16 بنظام مباراتي الذهاب والعودة.