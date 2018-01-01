أحمد فتحي يغيب 6 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة

الظهير الأيمن للأهلي سيغيب عن فريقه لمدة لن تقل عن 6 أشهر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف خالد محمود، طبيب فريق الأهلي، عن مدة غياب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

أحمد فتحي تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام الداخلية، والتي أقيمت مساء أمس السبت، بالدوري الممتاز.

خالد محمود أكد خلال تصريحات صحفية على أن أحمد فتحي سيغيب عن الملاعب مدة لن تقل عن 6 سنوات مقبلة.

جول 25 - حمدي نوح مكتشف اللاعب: النني يحتاج للخروج من آرسنال في يناير وواثق من عودته#جول25 https://t.co/AorkjcQfrL pic.twitter.com/XGD3YKwzlM — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

طبيب الأهلي أشار إلى أن أحمد فتحي يعاني بتمزق في العضلة الأمامية، الأمر الذي سيجعله بعيدًا عن التدريبات الجماعية لمدة لن تقل عن ستة أسابية.

إصابة أحمد فتحي جاءت بعد عودته من الإصابة لأول مرة في مباراة الداخلية، ليغيب مرة أخرى عن الملاعب مدة طويلة.

ويغيب أحمد فتحي عن مباراة الأهلي أمام بيراميدز، والمؤجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.