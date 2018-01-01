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الدوري المصري الممتاز

أحمد فتحي يغيب 6 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة

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الظهير الأيمن للأهلي سيغيب عن فريقه لمدة لن تقل عن 6 أشهر

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف خالد محمود، طبيب فريق الأهلي، عن مدة غياب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

أحمد فتحي تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام الداخلية، والتي أقيمت مساء أمس السبت، بالدوري الممتاز.

خالد محمود أكد خلال تصريحات صحفية على أن أحمد فتحي سيغيب عن الملاعب مدة لن تقل عن 6 سنوات مقبلة.

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طبيب الأهلي أشار إلى أن أحمد فتحي يعاني بتمزق في العضلة الأمامية، الأمر الذي سيجعله بعيدًا عن التدريبات الجماعية لمدة لن تقل عن ستة أسابية.

إصابة أحمد فتحي جاءت بعد عودته من الإصابة لأول مرة في مباراة الداخلية، ليغيب مرة أخرى عن الملاعب مدة طويلة.

ويغيب أحمد فتحي عن مباراة الأهلي أمام بيراميدز، والمؤجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

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