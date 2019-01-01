أحمد فتحي يتحدث عن أزمة التجديد للأهلي والتوقيع للزمالك ورأيه في موقف السعيد

نجم المارد الأحمر يكشف للمرة الأولى كواليس أزمة تجديد عقده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أحمد فتحي؛ لاعب الأهلي المصري، أن كل ما تردد عن أزمة تجديد عقده مع الأحمر عار تمامًا من الصحة، موضحًا أنه وافق على التجديد على الفور دون افتعال أي أزمات.

وكان اللاعب قد جدد عقده بالقلعة الحمراء بعد فترة طويلة من المفاوضات، وخروج رئيس الزمالك مؤكدًا أن فتحي قام بالتوقيع على عقود ارتداء القميص الأبيض إلا أنه نفى كل ذلك.

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فتحي قال، خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان": "لم أفتعل أي مشكلات، وعندما تحدث معي سيد عبد الحفيظ في أمر التجديد، قلت أنا تحت أمر النادي، وسأوقع على أي عقد يُعرض عليّ، وما قيل غير ذلك لا أعلم عنه أي شيء".

وأضاف: "أحب أن أنهي حياتي في الأهلي، أنا عاشق للنادي وجماهيره، فنحن لدينا جمهور من أكبر الجماهير التي رأيتها على مدار تاريخي، هم أقوياء ونفتقدهم بشدة في المباريات، أود أن أراهم يملئون مدرجات الاستادات مرة أخرى، أحب اللعب في حضور جماهيري للغاية، هم يمنحونني دافع للاعبين قوي".

وعما تردد عن توقيعه للزمالك، علق: "لا أفكر مطلقًا في التوقيع للزمالك".

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1⃣ الأهلي/ 4 نقاط

2⃣ فيتا كلوب/ 3 نقاط

3⃣ سيمبا/ 3 نقاط

4⃣شبيبة الساورة/ 0 نقاط pic.twitter.com/yrNqLEMhgz — جول مصر (@goaleg) ١٩ يناير ٢٠١٩

بسؤاله عن رأيه في أزمة عبد الله السعيد فيما عرف بصفقة القرن: "السعيد لم يخطئ بقدر ما أنه فكر بمنظور معين، ولم يقدر الموقف بشكل سليم، وعمومًا المشهد ليس ظريفًا".

السعيد كان قد وقع على عقود ارتداء قميص الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي في ظل رغبته في الحصول على مقابل مادي أكبر مما عرضه عليه الأهلي للتجديد، إلا أنه عاد ومدد عقده مع الأحمر، ليخرج بعدها رئيس القلعة البيضاء مظهرًا عقود اللاعب مع الزمالك.

وقرر الأهلي بعدها عرضه للبيع أو الإعارة، لتتم إعارته إلى الدوري كوبس الفنلندي ثم بيعه نهائيًا إلى الأهلي السعودي قبل أن يعود منه خلال يناير الجاري إلى بيراميدز.