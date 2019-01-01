تقارير: أحمد فتحي يرفض منح محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر

فتحي رفض طلب بركات في منح صلاح شارة القيادة

رفض أحمد فتحي، الظهير الأيمن لمنتخب مصر والنادي الأهلي، منح شارة قيادة الفراعنة لزميله محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد طلب من محمد بركات مدير المنتخب.

حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، كانت لديه الرغبة في منح شارة القيادة إلى محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن محمد بركات اجتمع مع أحمد فتحي خلال الأيام الماضية، حيث طلب منه منح شارة القيادة إلى محمد صلاح، خلال المعسكر المقبل.

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بالرغم من العلاقة المميزة بين فتحي وصلاح، إلا وأن لاعب الأهلي رفض طلب بركات، مؤكدًا على أنه الأحق في شارة القيادة، خاصة بعد مسيرة طويلة مع الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون.

مباراة كينيا هي الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة حسام البدري، بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا 2019.