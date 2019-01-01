شوبير يكشف صعوبة الاتصال بأبو ريدة وتمسك أجيري بلاعبيه

نائب رئيس اتحاد الكرة السابق يتحدث عن أسباب خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل مؤخرًا من منصبه، عن جلسة جمعته مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وحازم إمام عضو المجلس المستقيل، مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر.

شوبير قال خلال تصريحات لبرنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر: "عقدنا جلسة مع أجيري لمناقشته في اختياراته قبل كأس أمم إفريقيا".

وتابع: "طلبنا من أجيري ضم عبد الله جمعة لاعب الزمالك ورمضان صبحي جناح الأهلي، والاستفسار عن موقف أحمد فتيح ومحمود كهربا، ولكنه تمسك باختياراته".

وأردف: "تم توفير كافة طلبات أجيري واللاعبين، وذلك بإقامة المعسكر وكل شيء طلبه الجميع تم تنفيذه من جانب أبو ريدة".

أحمد شوبير: أنا وحازم إمام مع رئيس الاتحاد اعترضنا على عدم وجود عبدالله جمعة ورمضان صبحي في قائمة المنتخب#الحكاية pic.twitter.com/zGcpZZmGyq — الحكاية (@Elhekayashow) July 7, 2019

وواصل: "دائمًا هناك مشكلة في الاتصال مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ولا نستطيع التواصل معه، لأنه دائمًا لا يرد على المكالمات الهاتفية".

وأردف: "أحيانًا قد نتواصل في اليوم أكثر من مرة، وقد نتواصل مرة واحدة كل أسبوع".

واختتم شوبير متحدثًا عن محمد صلاح قائلًا: "هناك شائعة انتشرت حول تواجد صلاح في الغردقة قبل المباراة بيوم، وهذا الأمر غير صحيح، وسألت بعض اللاعبين وتأكدت من هذا الأمر بنفسي".

منتخب مصر ودع بطولة كأس أمم إفريقيا، على يد جنوب إفريقيا، في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.