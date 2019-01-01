أحمد شوبير: عمرو الجنايني يجتمع مع حسام حسن لتدريب منتخب مصر

شوبير يكشف سبب تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة، يجتمع حاليًا مع حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، تمهيدًا لتدريب منتخب مصر.

شوبير قال خلال تصريحات في برنامجه على قناة "أون سبورت": "حدث تعثر في المفاوضات مع إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي".

وتابع: "إيهاب جلال تمسك بجهازه المعاون، خاصة مساعده حمد إبراهيم، ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى، ولذلك تعثرت المفاوضات".

وواصل: "عمرو الجنايني مازال مجتمعًا مع حسام وشقيقه إبراهيم حسن، وذلك من أجل الوصول لاتفاق نهائي بين الطرفين".

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: "سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد، فور الوصول لاتفاق بين عمرو الجنايني وحسام وإبراهيم حسن خلال الساعات المقبلة".

وتبحث اللجنة الخماسية، عن مدير فني جديد لمنتخب مصر، خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري، الذي رحل بعد خروج الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.